كريم الاساس الطبيعى الخطير وروج الشفايف الثابت الرائع الرهيب فى المنزل باقل التكاليف

كريم الاساس الطبيعى الخطير وروج الشفايف ، من طبيعية الفتيات حبهم الشديد لاستخدام أدوات التجميل مثل كريم الأساس والروج والبلاشر وغيرهم من أنواع التي تستخدم حالياً لإبراز جمالهن، ولكن البعض منهن لا يحسن اختيار الماركة التي يستعملها فهناك منتجات تحمل الماركات ولكنها غالية السر ولم تقدر على دفعها وتحتوي على مواد كيماوية تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور والنمش وغيرها من المشكلات، فتخلي عن كل ذلك واصنعي بنفسك في البيت كريم الاساس وروج الشفايف بالدرجة التي تناسبك وبالطريقة التي سنقدمها لك الآن.كريم الاساس الطبيعى الخطير وروج الشفايف
لكي تقومين بتحضير أفضل منتجات المكياج في البيت يجب أن توفرين بعض من المكونات الهامة جداً التي تجعلك تحصلين على منتج ذات ماركو عالمية من صنع ايديك وهي:خطوات تحضير كريم الأساس: المكونات:
- ملعقة صغيرة مسحوق قرفة.
- 4 ملاعق كبيرة نشا الذرة.
- 3 كبسولات فيتامين E.
- ملعقتين كبيرتين زيت الجوجوبا.
- ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- 3 ملاعق صغيرة مسحوق الكاكاو.
- عليك بإحضار بولا صغيرة الحجم ضعي بها النشا مضاف إليه بودرة الكاكاو وجوزة الطيب ومسحوق القرفة.
- قلبي المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة حتى تصبح متجانسة مع بعضها، أضيفي للمكونات بعد ذلك زيت الجوجوبا وكبسولات فيتامين E واخلطي كافة المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة ولكن جيداً حتى أن تصبح ممتزجة مع بعضها.
- بعد ذلك يصبح كريم الأساس جاهز لديك للتجربة يوضع القليل منه على جزء من البشرة للتأكد من أن هذه الدرجة مناسبة للبشرة ولو كانت داكنة يرجي إضافة النشا أما إذا كانت فاتحة فأضيفي بودرو الكاكاو.
- ملعقة كبيرة شمع العسل.
- م ملاعق كبيرة بودرة الشمندر.
- ملعقة كبيرة زبدة الشيا.
- احضري وعاء يمكن أن يوضع في الميكروويف ضعي به شمع العسل وتركيه حتى أن يذوب كما يمكن أن يتم إذابته في حمام ماء ساخن.
- يرفع الوعاء من الحرارة أياً كانت ثم يترك ليكون بارد بعدها أضيفي المكونات ويتم خلطها جيداً.
- ثم تحضرين وعاء من أصابع الروج القديمة وضعي به الخليط وتركيه في الثلاجة ليتماسك ثم استخدميه.
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كريم الاساس الطبيعى الخطير وروج الشفايف ، من طبيعية الفتيات حبهم الشديد لاستخدام أدوات التجميل مثل كريم الأساس والروج والبلاشر وغيرهم من أنواع التي تستخدم حالياً لإبراز جمالهن، ولكن البعض منهن لا يحسن اختيار الماركة التي يستعملها فهناك منتجات تحمل الماركات ولكنها غالية السر ولم تقدر على دفعها وتحتوي على مواد كيماوية تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور والنمش وغيرها من المشكلات، فتخلي عن كل ذلك واصنعي بنفسك في البيت كريم الاساس وروج الشفايف بالدرجة التي تناسبك وبالطريقة التي سنقدمها لك الآن.كريم الاساس الطبيعى الخطير وروج الشفايف
لكي تقومين بتحضير أفضل منتجات المكياج في البيت يجب أن توفرين بعض من المكونات الهامة جداً التي تجعلك تحصلين على منتج ذات ماركو عالمية من صنع ايديك وهي:خطوات تحضير كريم الأساس: المكونات:
- ملعقة صغيرة مسحوق قرفة.
- 4 ملاعق كبيرة نشا الذرة.
- 3 كبسولات فيتامين E.
- ملعقتين كبيرتين زيت الجوجوبا.
- ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- 3 ملاعق صغيرة مسحوق الكاكاو.
- عليك بإحضار بولا صغيرة الحجم ضعي بها النشا مضاف إليه بودرة الكاكاو وجوزة الطيب ومسحوق القرفة.
- قلبي المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة حتى تصبح متجانسة مع بعضها، أضيفي للمكونات بعد ذلك زيت الجوجوبا وكبسولات فيتامين E واخلطي كافة المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة ولكن جيداً حتى أن تصبح ممتزجة مع بعضها.
- بعد ذلك يصبح كريم الأساس جاهز لديك للتجربة يوضع القليل منه على جزء من البشرة للتأكد من أن هذه الدرجة مناسبة للبشرة ولو كانت داكنة يرجي إضافة النشا أما إذا كانت فاتحة فأضيفي بودرو الكاكاو.
- ملعقة كبيرة شمع العسل.
- م ملاعق كبيرة بودرة الشمندر.
- ملعقة كبيرة زبدة الشيا.
- احضري وعاء يمكن أن يوضع في الميكروويف ضعي به شمع العسل وتركيه حتى أن يذوب كما يمكن أن يتم إذابته في حمام ماء ساخن.
- يرفع الوعاء من الحرارة أياً كانت ثم يترك ليكون بارد بعدها أضيفي المكونات ويتم خلطها جيداً.
- ثم تحضرين وعاء من أصابع الروج القديمة وضعي به الخليط وتركيه في الثلاجة ليتماسك ثم استخدميه.
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