طريقة عمل أفضل مزيل عرق ومبيض طبيعي

يبحث الكثير من الناس عن طرق تحضير مزيل عرق ومبيض طبيعي في المنزل وبأقل تكلفة، حيث يكثر استخدام المزيلات خلال فصل الصيف حيث تكثر إفرازات العرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتتسبب في تكوين الجراثيم والبكتيريا التي ينتج عنها روائح كريهة ومنفرة، وتجعل الناس ينفرون من الأشخاص الذين تخرج منهم هذه الروائح، وتسبب الإحراج الكبير لهم، وعدم الثقة في أنفسهم، وتجعلهم ينعزلون عن الناس، وهناك أنواع كثيرة من المزيلات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل مثل مزيل العرق والنشا، الذي يزيل الروائح الكريهة من تحت الإبطين، وكذلك إزالة الاسمرار، وهناك مزيلات برائحة الفل، والذي يعطي الجسم رائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل عرق ومبيض طبيعي بالمنزل.

مكونات عمل مزيل عرق ومبيض طبيعي

هناك مكونات عديدة يتكون منها هذا المزيل وهى كما يأتي:-

٢ ملعقة من الشبه المطحونة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

٣ ملاعق من بودرة الأطفال.

رشه من بودرة المسك البيضاء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق ومبيض طبيعي وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار علبة فارغة، ونضع بها جميع المكونات السابقة ونقلبهم مع بعض حتى يتكون لدينا مزيج كريمي. ندهن من هذا المزيج الإبطين وسوف نلاحظ أن الرائحة الكريهة قد اختفت، وكذلك اختفاء الاسمرار الذي تحت الإبطين. نكرر استخدام هذا الخليط كل يوم حتى تختفي الرائحة الكريهة تماماً من الجسم.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي من النشا

يحتوي هذا المزيل على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:-

3 ملاعق زيت جوز هند نقي.

٣ ملاعق بيكنج صودا.

ثلاثة ملاعق من النشا.

بعض القطرات من زيت شجرة الشاي.

قطرات من أي زيت عطري موجود بالمنزل لإعطاء المزيل رائحة جميلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي بالمنزل وهى كما يلي:-