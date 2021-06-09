طريقة عمل كباب ملوكي: بطريقة عراقية بخطوات سهلة للغاية2021

تعتبر طريقة عمل كباب ملوكي ، من اشهر الطرق في العراق وهي مشهورة جدا داخل الدولة وسر التتبيلة، وتحتوي علي مكونات بسيطة ودون تكلفة عالية، وتعد من اطعم الاكلات التي يمكن عملها في كل منزل بخطوات سهلة للغاية، وتتميز بالمذاق الرائع والطعم الممتع والقوام الهش واللذيذ، ويحب تناولها الاطفال والكبار بشكل كبير جدا، وتحتوي علي سعرات حرارية كثيرة وفيتامينات وبروتينات وعناصر مفيدة للجسم، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كباب ملوكي بطريقة العراقية بخطوات بسيطة للغاية 2021

مكونات طريقة عمل كباب ملوكي بطريقة عراقية2021

سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة في عمل الكباب الملوكي بالطريقة العراقية وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل مقطعة.

معلقة كبيرة من البقسماط.

معلقتين من الدقيق.

معلقة من البيكينج باودر.

نصف معلقة من الملح والبابريكا والفلفل الاسود.

كوب من البقدونس الاخضر.

للحشو

كمية من العيش السوري او عيش الطاسة.

3 حبات من البصل مقطعة شرائح.

حبتين من الفلفل الاخضر مقطع شرائح.

حبتين من الطماطم مقطعه شرائح.

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الاسود.

مكونات الصلصة

كوب من الصلصة.

فصين من الثوم المفروم.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

كوب من الماء الدافئ.

نصف معلقة من الملح والفلفل.

نصف كوب من دبس الرمان.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لعمل الكباب الملوكي علي طريقة مشهورة في العراق وبخطوات سهلة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر الكبة ونضع فيها اللحمة والبصل والبقسماط والبيكينج باودر والدقيق والملح والفلفل والبابريكا والبقدونس ونفرم جميع المكونات جيدا. ثم نقوم بعمل الكباب مثل الاصابع علي السياخ حتي ننتهي من الكمية ونضعهم علي الطاسة او داخل الفرن حتي ينضج الكباب ويصبح جاهز تماما ونتركه جانبا.

تحضير الحشو

نضع في طاسة القليل من الزيت ثم ننزل علية بالبصل والفلفل الشرائح ونشوحهم جيدا ثم ننزل بالطماطم والبهارات والملح والفلفل ونشوحهم تشويح فقط ونطفي النار.

تحضير الصلصة

في حله علي النار نضع بداخلها زيت ثم نضيف فصوص الثوم وننزل بالصلصة ثم الماء الدافئ ثم الملح والفلفل ثم دبس الرمان وننتظر حتي تغلي ثم نضفي النار.

تحضير الكباب الملوكي

نحضر صينية وندهنها بالزيت ثم نفرد طبقتين من العيش السوري او عيش الطاسة وندهن العيش بالصلصة ثم نضع كمية من الحشو ثم نضيف الكباب. ثم نضع طبقة اخري من العيش علي الوجه وندهنها بالصلصة وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة ثم نخرجها وتقدم. وطريقة اخري لتقديم نفرد طبقة من العيش ثم ندهنها بالصلصة ونضع طبقة من الحشو وعليهم الكباب ونلف العيش علي شكل رول ونضعهم داخل الطاسة ونقلبهم علي الجانبين. ثم تقدم بألف هنا وشفا لأسرتك.

اسرار نجاح الكباب الملوكي علي الطريقة العراقية الجديدة

سوف نتعرف علي اسرار نجاح الكباب الملوكي وهي كما يأتي:-