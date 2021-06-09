هذه اسباب تساقط الشعر 2021 : هل هي طبيعية وماذا أفعل لمعالجتها؟

اسباب تساقط الشعر، في حين أن من اسباب تساقط الشعر غالبًا ما يرتبط بعملية تجديد الخلاياعندما تبدأ في فقدان شعرك. والكثير من الأشخاص يسؤلون كيف اعرف سبب تساقط الشعر، فغالبًا ما يعني لك الذعر الشيد سواء بالنسبة للرجال او النساء. وإذا كان من الطبيعي أن يتساقط شعرك، فيجب متابعة هذه الظاهرة، لأنها يمكن أن تكون مظهرًا جسديًا لنقص أو خلل هرموني. إلا أنه قد يعكس أحيانًا مشاكل صحية تحتاج إلى التشخيص والعلاج. وسوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند تساقط الشعر وماذا تفعله من اجل علاج تساقط شعرك فتابعنا للنهاية لمعرفة كافة التفاصيل.

من اسباب تساقط الشعر اختلال التوازن الهرموني وتغير الموسم

يعيش الشعر في المتوسط ​​ما بين ثلاث إلى سبع سنوات. عندما يموت، ينفصل عن فروة الرأس ويظهر شعر الطفل لاحقًا. لحسن الحظ، لا يتم تجديد كل شعرنا في نفس الوقت. في كل يوم، نفقد حوالي 50 شعرة، وحوالي 60 عامًا، سيكون لدينا نصف كمية الشعر التي كانت لدينا عندما كنا في سن 15 عامًا. حتى الآن لا شيء غير طبيعي. ولكن إلى جانب الثعلبة الوراثية، يمكن أن تكون عوامل أخرى من اسباب تساقط الشعر. من بينها التعب والإجهاد والحمل وانقطاع الطمث … كل ذلك بسبب خلل في الهرمونات.

تغيير الموسم أيضا له نصيبه من المسؤولية. مثل الحيوانات، لديها شعر شتوي وشعر صيفي، وهذا يرجع أساسًا إلى الاختلاف في السطوع. لمعان الشعر له تأثير مهم جدًا على نظامنا الهرموني. الشعر حساس جدًا للهرمونات وبالتالي يوجد اختلاف في لمعان الشعر. اذ ينمو شعر الجسم بسرعة. في الخريف، ونستعيد المعدل الطبيعي لتكاثر الخلايا، ويدخل المزيد من الشعر في مرحلة التساقط.

ماذا تفعل (ولا تفعل) لكي تمنع تساقط شعرك ؟

ما هي الإجراءات التي يجب تجنبها حتى لا تفقد الكثير من الشعر؟ في بادئ الأمر، لا تفرط في استخدام ألوان الشعر أو بخاخات الشعر أو الشامبو الجاف، لأنها مصنوعة من الكحول. ومع ذلك، يجف الكحول ويتلف فروة الرأس. من الضروري أيضًا توخي الحذر لتجنب قدر الإمكان أكل الكعك كثيرا، والتي يمكن أن تسبب ظهور الثعلبة، وتجنب التدخين.

نصيحة أخرى وليس أقلها: اعتني بنظامك الغذائي. في الواقع، يعد الحصول على العناصر الدقيقة والفيتامينات أمرًا ضروريًا للحصول على شعر صحي، ونقص الحديد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل إلزامي تقريبًا. الحديد موجود جدًا ويمكن امتصاصه بسهولة في اللحوم الحمراء ومصادر الخضروات مثل البقوليات، كما أن الزنك عنصر أساسي لصحة الشعر، فهو موجود كثيرا في المأكولات البحرية. أخيرًا، فيتامينات شعر الملكة هي B3 الموجود في التونة، و B5 في البيض، و B6 في الرنجة أو الحليب، و B8 في البيض أو الدجاج “.

كيف اعرف سبب تساقط الشعر

كيف اعرف سبب تساقط الشعر؟ في المنزل، يمكنك البدء بإجراء اختبار السحب. يتعلق الأمر بتمرير يديك من خلال شعرك. إذا تم جمع أكثر من خمسة شعرات في كل مسار، فهذا يعني أن هناك بالفعل ظاهرة لتساقط الشعر. ولكن لمعرفة ذلك بدقة، يمكنك الذهاب إلى طبيب اخصائي لتشخيص فروة رأسك. زأخيرًا، من بين علاجات تساقط الشعر، نجد الآن المستحضرات والأمصال التي تحفز إعادة النمو، بشرط حل المشكلة الأساسية. إذا كان سبب السقوط هو خلل هرموني، فسيلزم علاج ذلك أولاً ثم علاجات التجميل. وقبل كل هذا يجب ان تتاكد جيدا من اسباب تساقط الشعر.