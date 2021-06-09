طريقة عمل احلى طاجن الباميه ممكن تعملية أحلى من بتاع المطاعم طعمة روعه

طريقة عمل احلى طاجن الباميه، الباميه من الأكلات المصرية التقليدية التي يشتهر بها المجتمع المصري حيث يعرف طاجن البامية بطعمه الرائع وخاصة عند إضافة الليمون إليه فهو ذات طعم خاص ولا يمكن تفويته كما أنه من الممكن إضافة اللحم إليه فتزيد من مذاقها والبامية إما أن تكون خضراء أو ناشفة وفي كلتا الحالتين فهي تكون في طاجن. طريقة عمل احلى طاجن الباميه ممكن تعملية طريقة عمل احلى طاجن الباميه ممكن تعملية تعتبر تلك الطريقة أسهل طريقة لعمل طاجن البامية وهذه هي المكونات المتعارف عليها. مكونات طاجن الباميه كيلو بامية ناشفة أو خضراء حسب الرغبة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

3-5 فصوص ثوم مهروس.

كمية مناسبة من المرق.

ربع ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

نصف كوب صلصة.

كوب إلا ربع عصير طماطم.

ليمونة واحدة.

بهارات لحم.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. مكونات طاجن الباميه طريقة تحضير طاجن الباميه وضع وعاء على نار متوسطة الحرارة وإضافة السمن أو الزيت ثم إضافة البصل ونصف كمية الثوم المهروس والتقليب لعدة دقائق حتى يتغير اللون إلى اللون الذهبي.

إضافة عصير الطماطم ومعجون الصلصة إلى الوعاء ثم وضع الملح والبهارات.

ترك الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك.

وضع البامية بعد ذلك إلى الصلصة وتقليبها ثم إضافة المرق تدريجيا بمقدار مناسب.

إضافة الكزبرة الجافة وباقي الثوم المهروس والتقليب جيدا.

ترك وعاء البامية على النار حتى تنضج البامية وتستوي.

يتم وضع البامية في طاجن وإدخالها للفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يحمر وجهها.

إخراج طاجن البامية وإضافة عصير الليمونة وتقديمها مع الأرز واللحم.

وأخيرًا يوجد كثير من الأشخاص الذين يعشقون البامية وتعتبر الطريقة السابقة أسهل وأسرع الطرق للحصول على طاجن بامية في المنزل وبدون اي تكلفة طريقة تحضير طاجن الباميه الوسوم

طريقة عمل احلى طاجن الباميه، الباميه من الأكلات المصرية التقليدية التي يشتهر بها المجتمع المصري حيث يعرف طاجن البامية بطعمه الرائع وخاصة عند إضافة الليمون إليه فهو ذات طعم خاص ولا يمكن تفويته كما أنه من الممكن إضافة اللحم إليه فتزيد من مذاقها والبامية إما أن تكون خضراء أو ناشفة وفي كلتا الحالتين فهي تكون في طاجن. طريقة عمل احلى طاجن الباميه ممكن تعملية طريقة عمل احلى طاجن الباميه ممكن تعملية تعتبر تلك الطريقة أسهل طريقة لعمل طاجن البامية وهذه هي المكونات المتعارف عليها. مكونات طاجن الباميه كيلو بامية ناشفة أو خضراء حسب الرغبة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

3-5 فصوص ثوم مهروس.

كمية مناسبة من المرق.

ربع ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

نصف كوب صلصة.

كوب إلا ربع عصير طماطم.

ليمونة واحدة.

بهارات لحم.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. مكونات طاجن الباميه طريقة تحضير طاجن الباميه وضع وعاء على نار متوسطة الحرارة وإضافة السمن أو الزيت ثم إضافة البصل ونصف كمية الثوم المهروس والتقليب لعدة دقائق حتى يتغير اللون إلى اللون الذهبي.

إضافة عصير الطماطم ومعجون الصلصة إلى الوعاء ثم وضع الملح والبهارات.

ترك الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك.

وضع البامية بعد ذلك إلى الصلصة وتقليبها ثم إضافة المرق تدريجيا بمقدار مناسب.

إضافة الكزبرة الجافة وباقي الثوم المهروس والتقليب جيدا.

ترك وعاء البامية على النار حتى تنضج البامية وتستوي.

يتم وضع البامية في طاجن وإدخالها للفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يحمر وجهها.

إخراج طاجن البامية وإضافة عصير الليمونة وتقديمها مع الأرز واللحم.

وأخيرًا يوجد كثير من الأشخاص الذين يعشقون البامية وتعتبر الطريقة السابقة أسهل وأسرع الطرق للحصول على طاجن بامية في المنزل وبدون اي تكلفة طريقة تحضير طاجن الباميه

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