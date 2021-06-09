طريقة عمل كريم النشا والحليب في المنزل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد كريم النشا والحليب ، من أفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة عشر درجات، وهو كريم مغذي ومرطب للبشرة الجافة، ويساعد ايضاً علي التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء، يجعل هذا الخليط بشرتك خالية تماماً من أي عيوب، وللحصول علي بشرة صافيه وبيضاء عليكي استخدام هذا الخليط يومياً، لأنه يتكون من مكونات طبيعية لا يوجد لها تأثير علي البشرة، وتبحث دائماً السيدات علي خلطة مضمونة لتفتيح البشرة وإزالة النمش والكلف من الوجه، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء تماماً، يساعد أيضاً في تفتيح الأماكن الحساسة والمناطق الداكنة، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك أصغر سنن، لأنه يحارب التجاعيد وعلامات تقدم السن، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم النشا والحليب في المنزل بأبسط المكونات.

مكونات عمل كريم النشا والحليب

إليكم أبسط مكونات عمل هذا الكريم الرائع في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

مقدار معلقة كبيرة من النشا.

نصف معلقة كبيرة من الحليب البودر.

معلقة من زيت اللوز الحلو.

2 معلقة من زيت النعناع.

معلقة كبيرة من اللبن السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات عمل كريم النشا والحليب في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا والحليب البودر وزيت اللوز الحلو ونقلبهم حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت النعناع، ونستمر في التقليب حتي تمتزج المكونات جيداً مع بعض. ثم نضع الحليب السائل ونقلب حتي نحصل علي القوام الكريمي المطلوب. نقوم بوضع الخليط في علبة محكمة ونتركه في مكان بارد لحين الاستخدام. يوضع من هذا الخليط يومياً علي بشرة نظيفة لمدة شهر للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا والحليب للبشرة

هناك فوائد عديدة لهذا الكريم تعرفي علي بعضها من هنا وهي كالاتي:-