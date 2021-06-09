سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية بأسرار اشهر المطاعم والمحلات

سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية، كفته داود باشا من أشهر الأكلات المنتشرة بين الدول العربية كما أنها من الأكلات المفضلة والمحبة بين فئات المجتمع سواء الكبار والأطفال ليس فقط لحلاوة مذاقها ولكن أيضًا لقيمتها الغذائية، كما أنها من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود خاصه عند طهيها في البرطمانات الزجاجية. سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة جديدة لعمل كفته داوود باشا بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل كفتة داوود باشا عدد ٢ من البرطمانات الزجاجية من الحجم المتوسط.

نصف كيلو من اللحم المفروم جيداً.

بصلة كبيرة مفرومة .

٢ ثمرة طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشه من بودرة البصل.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

رشه من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

شرائح من البطاطس أو أي خضار حسب الرغبة

شرائح من الفلفل الألوان.

مكعب صغير من الزبدة أو سمن على حسب الرغبة. مكونات عمل كفتة داوود باشا طريقة تحضير كفته داوود باشا في البرطمان يتم عمل كفته داوود باشا وذلك بوضع مبشور البصل المصفى عليها مع البهارات ودمج المكونات جيداً حتى تمام التماسك.

وذلك بوضع مبشور البصل المصفى عليها مع البهارات ودمج المكونات جيداً حتى تمام التماسك. تكور الكفتة كرات متوسطة الحجم وتضع شرائح البطاطس وشرائح البصل ويضع معهم كرات الكفتة مع تقطيع حبات الطماطم بعد تقشيرها وبشرها وشرائح الفلفل في البرطمانات الزجاجية

ثم تضاف البهارات والملح إلى المكونات ويخلط ماء البصل مع كمية من عصير الطماطم وملعقة من صلصة الطماطم ويخلط جيداً ويصب على الخليط، ثم نضع قطعة الزبدة.

ويغطى برطمات كفته داوود باشا بورق الزبدة والألومنيوم بإحكام وتوضع في الفرن لمدة ساعة تقريبًا على نار متوسطة الحرارة وعند تمام النضج تخرج البرطمانات من الفرن.

بورق الزبدة والألومنيوم بإحكام وتوضع في الفرن لمدة ساعة تقريبًا على نار متوسطة الحرارة وعند تمام النضج تخرج البرطمانات من الفرن. وتصب في أطباق التقديم ويمكن أن تزين بأوراق البقدونس وشرائح من الليمون وقدمي لأفراد أسرتك أشهى وألذ كفته داود باشا وألف صحه وهنا. طريقة تحضير كفته داوود باشا في البرطمان الوسوم

سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية، كفته داود باشا من أشهر الأكلات المنتشرة بين الدول العربية كما أنها من الأكلات المفضلة والمحبة بين فئات المجتمع سواء الكبار والأطفال ليس فقط لحلاوة مذاقها ولكن أيضًا لقيمتها الغذائية، كما أنها من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود خاصه عند طهيها في البرطمانات الزجاجية. سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية سر خلطته كفتة داود باشا بالطريقة السحرية سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة جديدة لعمل كفته داوود باشا بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل كفتة داوود باشا عدد ٢ من البرطمانات الزجاجية من الحجم المتوسط.

نصف كيلو من اللحم المفروم جيداً.

بصلة كبيرة مفرومة .

٢ ثمرة طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشه من بودرة البصل.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

رشه من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

شرائح من البطاطس أو أي خضار حسب الرغبة

شرائح من الفلفل الألوان.

مكعب صغير من الزبدة أو سمن على حسب الرغبة. مكونات عمل كفتة داوود باشا طريقة تحضير كفته داوود باشا في البرطمان يتم عمل كفته داوود باشا وذلك بوضع مبشور البصل المصفى عليها مع البهارات ودمج المكونات جيداً حتى تمام التماسك.

وذلك بوضع مبشور البصل المصفى عليها مع البهارات ودمج المكونات جيداً حتى تمام التماسك. تكور الكفتة كرات متوسطة الحجم وتضع شرائح البطاطس وشرائح البصل ويضع معهم كرات الكفتة مع تقطيع حبات الطماطم بعد تقشيرها وبشرها وشرائح الفلفل في البرطمانات الزجاجية

ثم تضاف البهارات والملح إلى المكونات ويخلط ماء البصل مع كمية من عصير الطماطم وملعقة من صلصة الطماطم ويخلط جيداً ويصب على الخليط، ثم نضع قطعة الزبدة.

ويغطى برطمات كفته داوود باشا بورق الزبدة والألومنيوم بإحكام وتوضع في الفرن لمدة ساعة تقريبًا على نار متوسطة الحرارة وعند تمام النضج تخرج البرطمانات من الفرن.

بورق الزبدة والألومنيوم بإحكام وتوضع في الفرن لمدة ساعة تقريبًا على نار متوسطة الحرارة وعند تمام النضج تخرج البرطمانات من الفرن. وتصب في أطباق التقديم ويمكن أن تزين بأوراق البقدونس وشرائح من الليمون وقدمي لأفراد أسرتك أشهى وألذ كفته داود باشا وألف صحه وهنا. طريقة تحضير كفته داوود باشا في البرطمان

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