طريقة عمل البقلاوة البيتي هشة ومقرمشة وأحسن من الجاهزة

اكتشف طريقة عمل أصابع البقلاوة اللذيذة مثل التي تباع عند الحلواني بالمكونات و المقادير وبطريقة سهلة وخفيفة في التحضير فنحن معك خطوة بخطوة لتجهيز طبق البقلاوة الشرقية بكل تفاصيل إعداده، الحضري أدوات و هيا معنا إلى المطبخ لتجهيز حلو اليوم من خلال هذا المقال المقدم عبر موقعنا ثقفني.

طريقة عمل البقلاوة

عمل أصابع البقلاوة من أهم الحلويات الشرقية التي تشتهر بها الدول العربية وتعتبر رمز للسعادة فيمكن أن تقديمها في المناسبات من الأفراح والأعياد، والولائم، وهي عبارة عن رقائق من ملفوف العجين، ويمكن إعدادها بأكثر من طعم ومذاق، فيمكن التقديم كطبق حلو أو حادق ولا يختلف اثنين عليها.

طريقة عمل أصابع البقلاوة في البيت

يمكن شراء لفات الجلاش الجاهز من السوبر ماركت أو من المخبز ثم عمل الحشو، ويمكن عمل عجينه الجلاش الجاهز بهذه الطريقة.

المكونات:

كوب ونصف دقيق

ملعقتين زيت

نصف كوب ماء

ذرة ملح

نصف ملعقة خل

نضرب الدقيق على الملح ثم نضع الزيت والخل والماء مع الدقيق و في المضرب الكهربائي على سرعة هادئة حتى التجانس وتكوين عجينة يابسة.

يتم تقسيم العجين إلى قطع متساوية ثم إحضار فرخ من ورق الزبدة ونفرد عليها العجين حتى يتكون حتى طبقة رقيقة وهكذا حتى تنتهي الكمية المطلوبة.

تفرد طبقة من الجلاش ونضع بها الحشو ولفها حتى تكون أسطوانة وتقطع وتقلى في زيت ساخن.

نضع أربع طبقات من الجلاش في صينية مدهونة بالسمن ثم نضع الحشو، ثم نضع أربع ورقات أخرى من الجلاش، ثمن تدهن الطبقة الأخيرة بالسمن ونسكب كوب إلا ربع من اللبن الحليب ونقطع قطعه ونضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

يتم عمل حشو عجينة الجلاش حسب الطلب يمكن أن يتم استخدام الكاستر أو الفستق واللوز والمكسرات لعمل البقلاوة الحلوة.

يمكن استخدام الجبنه والبسطرمة والسوسيس والخضار لحشو البقلاوة الحادق، كما يمكن حشوها باللحم المفروم المعصج، وتصبح شبيهة بالجلاش باللحمة.

يمكن عمل البقلاوة بالعجينة البيتي أو أوراق الجلاش الجاهزة وسوف تعطى نفس النتيجة فى النهاية.

طريقة تحضير عجينة البقلاوةطريقة عمل البقلاوة العادية