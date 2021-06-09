أسرار تحضير عجينة الزبادي الهشة الطرية لعمل أحلى المخبوزات

عجينة الزبادي من انواع المعجنات المميزة، التي يمكن تحضيرها، ويمكن استخدامها في كثير من أنواع المخبوزات اللذيذة التي تغذي الجسم، وتعد من الوجبات الخفيفة يمكن تناولها كوجبة افطار أو عشاء، وكثير من الأمهات تقوم بتحضير هذه العجينة لعمل أفضل أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها سواء حادق مثل (الجبن بالزيتون) أم حلوى (المربى والنوتيلا).

عجينة الزبادي

هذه العجينة تصلح لجميع أنواع المخبوزات الطازجة والتي يتم تناولها بجانب الشاي واللبن، ويمكن استخدامها في عمل المخبوزات التي تناسب المناسبات، من أبسط الطرق التي سنقوم بعمل وصفة عجينة الزبادي من أقل المقادير البسيطة، وتتمثل في التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

كوب من الزبادي العادي.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة عادية.

رشة ملح.

نضع في كوب به الخميرة وملعقة السكر وحوالي ملعقتين كبيرة من الماء الدافئ ونتركها جانبًا تتفاعل.

نضع الدقيق في وعاء عميق مضاف إليه رشة الملح ونخليهم وبعدين نضيف إليه الزبادي والماء ونبدأ بالعجن.

نضيف الزيت ونستمر بالعجن لمدة ثلاثة دقائق حتى تصبح طرية ومتماسكة، ثم نغطيها بكيس نايلون ونتركها تخمر.

قومي بتقسيم العجينة على شكل كرات صغيرة وابدئي بحشوها حسب الرغبة، وقومي برصها في صينية مدهونة زيت، قبل دخولها الفرن يتم دهن وجه العجينة بخليط من اللبن والبيض.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية حتى تصبح باللون الذهبي.

نترك المخبوزات تبرد ونضعها في أطباق التقديم وتقدم بجانب الشاي، وبهذا الشكل يكون لديكي أفضل المخبوزات الطازجة من عجينة الزبادي السهلة

هذه العجينة تناسب جميع الأغراض سواء كانت عجينة البيتزا أو الفطائر أو المخبوزات بالجبنة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، لأنها لا تحتوي على كثير من السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على بكتيريا نافعة.

طريقة تحضير عجينة الزبادي