أسهل طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل 2021 من الأكلات التي يحبها الكبار والأطفال، ويقبلون على شرائها من المطاعم، حيث تباع بأسعار مرتفعة الثمن، كما يعد الدجاج من أكثر المأكولات التي تتنوع طرق طهيها بنكهات شهية متعددة كالشاورما والشيش طاووق والفراخ المقرمشة والدجاج بالخضروات المطهية في الفرن، وتحتوي وجبات الدجاج على قيمة غذائية عالية يحتاج الجسم إليها؛ لاحتوائها على بروتينات عالية.

أسهل طريقة عمل الفراخ المقرمشة 2021

يفضل عمل الفراخ المقرمشة بدبابيس الدجاج، وإضافة التوابل والبهارات اللازمة لإعطائها نكهة ومذاقًا رائعًا وذلك من خلال الخطوات التالية:

مقادير عمل الفراخ المقرمشة

دبابيس فراخ.

معلقة كبيرة مرقة فورية.

ملعقة كبيرة كاري.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل

إضافة الثوم البودر والبابريكا والملح والفلفل الأسود والزعتر والكاري في إناء به ماء بارد.

إضافة الخل إلى الإناء والتوابل.

عمل فتحات بالدبابيس بواسطة السكين، ووضعها في الإناء.

وضع الدبابيس في كيس، وإدخاله في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

وضع ربع كوب دقيق في إناء وإضافة النشا والبيكنج بودر.

وضع ربع كوب دقيق في إناء آخر وإضافة ماء له حتى يصبح قوامه مشابه لقوام الكيكة.

وضع الفراخ في العجينة المكونة من الدقيق والنشا والبيكنج بودر.

ثم وضعها في الإناء الآخر المكون من الدقيق والماء.

يتم تحمير الدبابيس في زيت ساخن غزير.

تقديم دبابيس الفراخ المقرمشة في طبق ويتم تزيينه بالبقدونس وشرائح البطاطس المقرمشة.

تقدم الفراخ المقرمشة مع أصابع وشرائح البطاطس والمكرونة بالصلصة والأرز البسمتي والأرز الريزو والكاتشب والمايونيز وسلطة الكولوسلو والثومية والعصائر المختلفة والمياه الغازية حسب الرغبة، كما يمكن عمل الفراخ المقرمشة بإضافة الصوص الحار حسب الرغبة.