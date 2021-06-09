7 أطعمة مفيدة تساعد على تقوية الأعصاب

الجهاز العصبي هو شبكة اتصالات داخلية في جسم الكائن الحي تساعده على التواؤم مع التغييرات البيئية المحيطة به. ويمتلك كل كائن حي ـ ماعدا الحيوانات الأولية البسيطة ـ نوعًا من الأجهزة العصبية.

يتميز الجهاز العصبي عند الإنسان بتطور الدماغ لدرجة مكنًته من إنتاج اللغة وتطوير وظائف الإدراك العليا مثل التعلم، والاستدلال المنطقي، والتخيل و الإبداع ما ساعده على التعامل مع التحديات بكفاءة عالية جداً.

ويختص الجهاز العصبي بتنظيم العديد من وظائف الجسم الداخلية، مثل عمليات التنفس والهضم والنبض القلبي، وهو مسؤول عن كل ما يقوم به الإنسان من حركات وأفكار وانفعالات وأحاسيس.

لهذا، يحتاج الجهاز العصبي للغذاء لتقويته والحفاظ عليه من أية مشاكل أو أمراض يمكن أن تصيبه وتعطل عمله الحيوي. وفي موضوعنا اليوم، نتطرق لسبعة اصناف من الطعام تعد ضرورية لتقوية الاعصاب في الجسم.

7 أطعمة مفيدة تساعد على تقوية الاعصاب

دوت الخليج أطعمة تحوي كافة العناصر الغذائية المعينة التي يحتاجها الجهاز العصبي ليكون أكثر نشاطاً وصحة، ونوردها كما جاءت على موقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع "Timesofindia":

الخضروات الورقية الداكنة: التي تحتوي على نسب كبيرة من فيتامينات ب وج وه اضافة الى المغنيسيوم، وكلها عناصر مهمة لتحسين عمل الجهاز العصبي. إذ يعمل فيتامين ب على تصنيع وتداول النواقل العصبية وهي مواد كيميائية متواجدة في الدماغ مهمتها تنظيم ضربات القلب، والتنفس، والهضم. أما فيتامين ه وج، فيعملان كمضاديين للشيخوخة التي تصيب الجهاز العصبي، فيما يساعد المغنيسيوم على تهدئة الأعصاب. الاسماك: وعلى رأسها السلمون، من الأطعمة المفيدة لصحة الاعصاب بفضل غناها بالاحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحمي الاعصاب وغلاف المايلين في الدماغ، كما تسهم في التئام الأعصاب. ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأحماض الدهنية هم أكثر عرضة للاصابة بتلف الأعصاب. الشوكولاته الداكنة: فضلاً عن مذاقها الرائع، فإن الشوكولاته الداكنة ممتازة لصحة الأعصاب بفضل احتوائها على مادة الفلافونول ذات الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة. وتناول الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو يسهم في خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، وتعزيز الحالة الصحية للأعصاب. البروكلي: من النباتات الغنية بفيتامين ك وهو الفيتامين الفعال لجهة تحسين أداء الدماغ والمهارات المعرفية. وبحسب نتائج العديد من الدراسات، يمتاز البروكلي بغناه بمركب الجلوكوزينولات الذي يساعد على إبطاء تلف الناقل العصبي "أستيل كولين"، الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح.

ويسهم هذا الدور الحيوي في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة، فيما ترتبط المستويات المنخفضة من أستيل كولين بمرض الزهايمر.

الأفوكادو: من الفواكه المهمة لحماية الأعصاب من أية مضاعفات صحية، إذ يحتوي الأفوكادو على نسب عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحول دون تجلط الدم في الدماغ، ما يحمي من السكتة الدماغية. كما أنه يحسَن من الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز. اللوز والجوز: إن تناول اللوز بانتظام يساعد في الحفاظ على صحة الإعصاب، بفضل محتواه العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للدماغ، كما يساعد اللوز على إطلاق السيروتونين الذي يعمل على تحسين الحالة المزاجية.

كذلك الأمر بالنسبة للجوز الذي يحوي أحماض اوميغا 3 الدهنية.