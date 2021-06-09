أحدث طريقة لتحضير البيض المقلي بدون زيت للحصول على المذاق المرغوب

البيض من منتجات الدجاج والذي يعتبر من الأشياء الأساسية لبناء الجسم بسبب إحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد للعظام والحفاظ على صحة الأسنان وعلى الصحة بشكل عام والبعض يميل إلي تحضير البيض مسلوق والبعض الآخر يميل إلي تحضير البيض في المقلاة ولكن يعتبر العائق الوحيد في تلك الطريقة هو الزيت الذي لا يحبه الأطفال وكذلك الكبار خاصةً الذين يعانون من إرتفاع معدل الكولسترول حيث يسبب الزيت والدهون مشكلات صحية كثيرة لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير البيض المقلي بدون زيت وموضوع اليوم يتمثل في ذلك يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البيض المقلي بدون زيت طريقة تحضير البيض المقلي بدون زيت المكونات: ثلاث بيضات أو العدد المرغوب.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

قطع صغيرة من الفلفل الألوان.

كمية قليلة من الماء.

إضافة ما ترغب من الخضراوات حسب الرغبة. طريقة التحضير: نحضر وعاء قابل للحرارة ونضع به كمية من الماء على النار ونتركه على النار حتى الغليان بحيث نقوم بوضع ملعقة من الخل على النار قبل الوصول إلي درجة الغليان. إخفاق البيض وتقليبه بالشوكة أو المضرب في طبق صغير، نقوم بعمل دوامة صغيرة في منتصف الماء ثم سكب البيضة في منتصف الماء لفترة من دقيقتين إلي ثلاث دقائق لا أكثر، بعد ذلك نحضر ملعقة مسطحة ونقوم بأخراج البيض بالملعقة ووضعه على ورقة مطبخ حتى يصبح جاف نتركه لمدة دقيقة حتى لا يبرد. نحضر طبق للتقديم ونقوم بوضع البيض مع مراعاة وضعه بشكل مهذب وهكذا أصبح جاهزاً للتقديم خالي من جميع الزيوت التي تعتبر مصدر إزعاج للبعض، يمكنك إختيار أطباق وجبات أخري بجانب البيض للتقديم مثل السالمون أو الأفوكادو للاستمتاع بمذاق أفضل مع العائلة. طريقة التحضير: الوسوم

البيض من منتجات الدجاج والذي يعتبر من الأشياء الأساسية لبناء الجسم بسبب إحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد للعظام والحفاظ على صحة الأسنان وعلى الصحة بشكل عام والبعض يميل إلي تحضير البيض مسلوق والبعض الآخر يميل إلي تحضير البيض في المقلاة ولكن يعتبر العائق الوحيد في تلك الطريقة هو الزيت الذي لا يحبه الأطفال وكذلك الكبار خاصةً الذين يعانون من إرتفاع معدل الكولسترول حيث يسبب الزيت والدهون مشكلات صحية كثيرة لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير البيض المقلي بدون زيت وموضوع اليوم يتمثل في ذلك يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البيض المقلي بدون زيت طريقة تحضير البيض المقلي بدون زيت المكونات: ثلاث بيضات أو العدد المرغوب.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

قطع صغيرة من الفلفل الألوان.

كمية قليلة من الماء.

إضافة ما ترغب من الخضراوات حسب الرغبة. طريقة التحضير: نحضر وعاء قابل للحرارة ونضع به كمية من الماء على النار ونتركه على النار حتى الغليان بحيث نقوم بوضع ملعقة من الخل على النار قبل الوصول إلي درجة الغليان. إخفاق البيض وتقليبه بالشوكة أو المضرب في طبق صغير، نقوم بعمل دوامة صغيرة في منتصف الماء ثم سكب البيضة في منتصف الماء لفترة من دقيقتين إلي ثلاث دقائق لا أكثر، بعد ذلك نحضر ملعقة مسطحة ونقوم بأخراج البيض بالملعقة ووضعه على ورقة مطبخ حتى يصبح جاف نتركه لمدة دقيقة حتى لا يبرد. نحضر طبق للتقديم ونقوم بوضع البيض مع مراعاة وضعه بشكل مهذب وهكذا أصبح جاهزاً للتقديم خالي من جميع الزيوت التي تعتبر مصدر إزعاج للبعض، يمكنك إختيار أطباق وجبات أخري بجانب البيض للتقديم مثل السالمون أو الأفوكادو للاستمتاع بمذاق أفضل مع العائلة. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث طريقة لتحضير البيض المقلي بدون زيت للحصول على المذاق المرغوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.