طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن وعلى الفحم أفضل من الجاهزة

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل هي وصفة وجبة الغداء اليوم لتكون أكلة خفيفة وموفرة لكِ ولأسرتك، سوف نعلمك كيفية إعدادها بأسلوب سهل وبسيط مع إعطاء نفس نتيجة وصفة الكفتة الجاهزة من المطعم بالضبط لكن بأقل تكلفة وأجمل طعم، هيا معنا واحضري المكونات لإعداد وصفة كفتة الحاتي وسر جمالها.

طريقة عمل كفتة الحاتي السريعة

هي أكثر الأكلات التي تبحث عنها جميع السيدات فلم تكن مجرد وجبة الغداء أو العشاء فقط، فيمكن تقديمها في العزومات والولائم العائلية إلى جانب أنها وجبة سريعة جدا وتناسب الخروجات والتنزه لأنها لذيذة وسهلة في التحضير.

وصفة عمل كفتة الحاتي في البيت

المقادير

واحد كيلو من اللحم المفروم الطازج به نسبة من الدهون.

بهارات كفتة، ملح، فلفل اسود، بابريكا، زعتر.

3 بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

5 ملاعق من بقسماط ناعم.

2 ثمرة طماطم مبشورة.

كوب بقدونس مفروم.

3 ملعقة خل ابيض.

يتم إضافة جميع المكونات على بعض وتعجن جيداً ويفضل استخدام عجان إن وجد، ثم يتم وضع خلطة كفتة الحالي في الثلاجة مدة ساعة.

تخرجها من الثلاجة ويتم تثبيتها على الأسياخ المعدنية ثم توضع في الفرن على درجة حرارة مناسبة.

عند تمام النضج يتم إطفاء النار وتركها دقائق حتى تبرد.

يتم وضعها في طبق التقديم مع المقبلات الشهية السلطة الخضراء أو الطحينة مع الخبز البلدي وبالهناء والشفاء، وهذه كانت أسهل طريقة عمل كفتة الحاتي أتمني أن تجربيها و تخبرينا برأيك.

طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرنكفتة الحاتي على الفحم

يمكنك اتباع نفس المكونات التالية لعمل كفتة على الفحم ولكن يتم إضافة ملعقة من البيكنج بودر على الخليط لتكون غير مكتومة، ثم يتم وضعها على الشواية ويتم شويها حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي جميل.