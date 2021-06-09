طريقة عمل كيكة توينكيز بحشوة الكريمة اللذيذة والرائعة في المنزل

كيكة توينكيز بحشوة الكريمة ، من أحب أنواع الكيك المفضلة لدي الأطفال ومكوناتها متوفرة في أغلب البيوت، ويمكنك اعدادها بكل سهولة ويسر، كما يمكنك إعداد أصناف عدة من أنواع الكيك الشهية والذي يرغب الجميع في تناوله مثل كيكة الهوهوز، وكيكة الجاتوه، وكيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، وكيكة السويسرول، وغيرها من الأصناف المحببة لدى الكبير والصغير على حد سواء، وسنقدم لكم فيما يلي في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة توينكيز بحشوة الكريمة بمكونات في المنزل بكل سهولة.

مكونات كيكة توينكيز بحشوة الكريمة

مكونات كيكة توينكيز بحشوة الكريمة متوفرة لدى أغلب الناس في المنزل وهي كالتالي:

١ كوب وكوب إلا ربع من دقيق الكيك (دقيق مخصص لصنع الكيك).

كوب من السكر أو كوب إلا ربع حسب الرغبة.

نصف كوب من الحليب ونعصر عليه عصرة ليمون أو خمس نقاط خل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مخلوطة مع ربع ملعقة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الزبدة.

٢ صفار بيض.

٢ بياض بيض.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

مكونات كريمة التوينكيز

٢ بياض بيضة.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من العسل الأبيض.

رشة ملح

طريقة التحضير

كيكة توينكيز بحشوة الكريمة سهلة التحضير جدا وتتم باستخدام العجان والمضرب الكهربائي وطريقة تحضيرها كالآتي:

أولا نقوم بخلط نصف كمية السكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا مع الدقيق جيدا بعد ذلك نضعهم في العجان ونضيف إليهم صفار البيض والزبدة والفانيليا واللبن ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بخفق نصف كمية السكر المتبقية مع بياض البيض، ونضيف اليهم نقطتين من الخل حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي.

نقوم بعد ذلك بخلط عجينة الكيك مع خليط بياض البيض ونخلطهم خلطا خفيفا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكيك في الصاج التي على شكل كيك التوينكيز ونقوم بدونها بالزيت، وإن لم تتوفر لنا هذه الصاج يمكننا وضعها في صاج الكب كيك أو أي صاج مناسب.

ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تسخن.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصاج في الفرن على الرف الأوسط لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بحشوها بالكريمة وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الكريمة للحشو