وصفة المهلبية المصرية بالبرتقال على أصولها زي المحلات مكونات متوفرة والطعم لا يقاوم

وصفة المهلبية المصرية على أصولها زي المحلات، المهلبية من الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار وبعض الناس يحبون المهلبية بطبيعتها دون أي إضافات سوى بعض المكسرات وتعتبر هذه المهلبية من الحلويات التي تقدم في شهر رمضان لما لها من أثر على الترطيب والاستغناء عن الماء وقتها ونحن في هذا المقال نعرض لكم طريقة عمل المهلبية الصحية بطريقة سهلة وفى متناول الجميع كما نقدم لكم مهلبية البرتقال. وصفة المهلبية المصرية الأصلية المكونات نصف لتر من اللبن الطبيعي.

6 ملاعق كبيرة من النشا المطحون.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم ( سكر البودرة ).

كيس واحد من مسحوق الفانيليا أو القليل من الفانيليا السائلة.

ماء ورد وماء زهر. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن الطبيعي ونضيف إليه النشا مع التقليب والتحريك حتى عملية ذوبان النشا في اللبن. نقوم بإضافة السكر البودرة ونقلب جيدا ثم نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرك جيدا لذوبان المكونات. بعد ذلك نضع الوعاء وبه الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام سميك. ثم نسكب الخليط في كاسات التقديم ونتركها جانبا حتى تبرد تماما. نقوم بوضع الكؤوس في الثلاجة لضمان عملية التماسك لمدة ساعتان. بعد ذلك نخرج المهلبية من الثلاجة ونقوم بتزيينها ببعض المكسرات مثل الفستق والزبيب والفول السوداني. وصفة المهلبية بالبرتقال المكونات 2 كيلو من البرتقال ويتم عصرهما في معصرة البرتقال مع التصفية من الشوائب.

8 ملاعق كبيرة من النشا المطحون.

ربع كوب من سكر البودرة الأبيض الناعم. طريقة تحضير المهلبية نحضر وعاء عميق ونضع به عصير البرتقال ونضيف إليه النشا مع التقليب باستمرار حتى لا تتكون كرات للنشا في عصير البرتقال. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر إلى العصير والنشا ونقلب حتى ضمان ذوبان السكر في الخليط. ثم نضع الخليط على النار بشرط أن تكون نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام سميك. حاليا نصب المهلبية في كاسات التقديم وتترك جانبا لتبرد قليلا ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتان. نخرج المهلبية من الثلاجة ويمكن تزيينها ببعض المكسرات مثل الفستق واللوز أو الفول السوداني أو يمكن تزيين وجهها بمبشور جوز الهند وبألف هنا وشفا. وصفة المهلبية المصرية الأصلية المكوناتطريقة التحضيروصفة المهلبية بالبرتقال المكوناتطريقة تحضير المهلبية الوسوم

وصفة المهلبية المصرية على أصولها زي المحلات، المهلبية من الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار وبعض الناس يحبون المهلبية بطبيعتها دون أي إضافات سوى بعض المكسرات وتعتبر هذه المهلبية من الحلويات التي تقدم في شهر رمضان لما لها من أثر على الترطيب والاستغناء عن الماء وقتها ونحن في هذا المقال نعرض لكم طريقة عمل المهلبية الصحية بطريقة سهلة وفى متناول الجميع كما نقدم لكم مهلبية البرتقال. وصفة المهلبية المصرية الأصلية المكونات نصف لتر من اللبن الطبيعي.

6 ملاعق كبيرة من النشا المطحون.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم ( سكر البودرة ).

كيس واحد من مسحوق الفانيليا أو القليل من الفانيليا السائلة.

ماء ورد وماء زهر. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن الطبيعي ونضيف إليه النشا مع التقليب والتحريك حتى عملية ذوبان النشا في اللبن. نقوم بإضافة السكر البودرة ونقلب جيدا ثم نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرك جيدا لذوبان المكونات. بعد ذلك نضع الوعاء وبه الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام سميك. ثم نسكب الخليط في كاسات التقديم ونتركها جانبا حتى تبرد تماما. نقوم بوضع الكؤوس في الثلاجة لضمان عملية التماسك لمدة ساعتان. بعد ذلك نخرج المهلبية من الثلاجة ونقوم بتزيينها ببعض المكسرات مثل الفستق والزبيب والفول السوداني. وصفة المهلبية بالبرتقال المكونات 2 كيلو من البرتقال ويتم عصرهما في معصرة البرتقال مع التصفية من الشوائب.

8 ملاعق كبيرة من النشا المطحون.

ربع كوب من سكر البودرة الأبيض الناعم. طريقة تحضير المهلبية نحضر وعاء عميق ونضع به عصير البرتقال ونضيف إليه النشا مع التقليب باستمرار حتى لا تتكون كرات للنشا في عصير البرتقال. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر إلى العصير والنشا ونقلب حتى ضمان ذوبان السكر في الخليط. ثم نضع الخليط على النار بشرط أن تكون نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام سميك. حاليا نصب المهلبية في كاسات التقديم وتترك جانبا لتبرد قليلا ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتان. نخرج المهلبية من الثلاجة ويمكن تزيينها ببعض المكسرات مثل الفستق واللوز أو الفول السوداني أو يمكن تزيين وجهها بمبشور جوز الهند وبألف هنا وشفا. وصفة المهلبية المصرية الأصلية المكوناتطريقة التحضيروصفة المهلبية بالبرتقال المكوناتطريقة تحضير المهلبية

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