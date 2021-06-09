خلطة سحرية لتنظيف السجاد وإزالة البقع العنيدة والروائح الكريهة بدون غسيل في وقت قياسي

تبحث كافة ربات البيوت في كل مكان من أجل إيجاد خلطة سحرية لتنظيف السجاد والتخلص من كافة البقع العنيدة التي تكون متواجدة به، وذلك دون أن تحتاج إلى أن تغسله كل فترة، وخاصة في حالة وجود أطفال صغار، لأنهم دائمًا ما يكونوا معرضين لتساقط الأشياء السائلة منهم والتي تسبب البقع العنيدة، ولكن أثبتت الكثير من السيدات أن هناك العديد من الخلطات التي استطاعت أن تنهي تلك المشكلة معهن إلى الأبد، والتي تساعدهن على التخلص من عناء التنظيف بغسيل السجاد الذي يستهلك الكثير من الوقت والمجهود، وخاصة في حالة الحاجة لتحريك السجاد كبير الحجم.

خلطة سحرية لتنظيف السجاد

تساعد الوصفات والخلطات المنزلية على إنهاء أعباء المنزل بكل سهولة، دون الحاجة إلى تحريك الأثاث أو نقله بعيدًا لكي يصل الماء إلى كافة الأماكن، حيث أن هناك بعض الوصفات التي يمكن أن تقوم بها ربة المنزل دون القيام بكل هذا، والتي تعرف بخلطات ووصفات تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود باستخدام بعض المواد البسيطة المعروفة بفعاليتها الكبرى في التخلص من البقع والروائح الكريهة.

خلطة الخل والملح للتنظيف

من المعروف أن الخل والملح من العناصر التي تتواجد بصورة دائمة بداخل كل منزل ولا تستغنى عنهم ربة المنزل في أعمال الطهي والتطهير، ولكن أصبح من الممكن الآن استخدامهما لتنظيف السجاد والقضاء على البقع والروائح الكريهة بها، وفي نفس الوقت الحفاظ على لون السجاد وتجنب إتلافه، ويمكن القيام بذلك عن طريق إحضار :

نصف كوب من الخل.

معلقتين من الملح.

فرشاة أسنان قديمة.

يخلط الملح مع الخل في وعاء عميق ويقلب باستخدام فرشاة الأسنان، ويتم غمسها بداخل المحلول بعد التأكد من تمام الذوبان للملح، وتفرك بها البقع العنيدة في السجاد لمدة خمس دقائق، وبعدها تجفف باستخدام قطعة من القماش النظيفة، وسوف تختفي البقع سريعًا من أول استخدام وتختفي أيضًا الروائح الكريهة ولا تترك أي أثر، ويتم ذلك دون الحاجة لتحريك الأثاث من مكانه وبلا ماء أيضًا.

نصائح للحفاظ على السجاد

من المعروف أن السجاد من أهم الأشياء المتواجدة في المنزل، ومن أكثرها عرضة للاتساخ وتتسبب في ترك المنزل بشكل غير لائق، وتبحث كافة ربات البيوت لمعرفة الطريقة المناسبة للتخلص من البقع وتنظيف السجاد وأيضًا الحفاظ عليه بدون اتساخ ويكون ذلك عن طريق إتباع النصائح التالية: