طريقة عمل البطاطس الفريسكاس المقرمشة بمكونات إقتصادية مثل أشهر المحلات

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس المقرمشة، تعتبر البطاطس من أشهر أنواع الخضروات المحببة لدى جميع الأشخاص، تحضر بطرق مختلفة ومتنوعة وتدخل في العديد من أنواع الأطباق المختلفة، وهي من المواصفات التي يقبل عليها الكبار والصغار نظراً لطعمها اللذيذ بمختلف أنواعه، سوف نذكر لحضراتكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل البطاطس الفريسكاس المقرمشة والتي تعد واحدة من أفضل الوجبات السريعة التي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص، نظراً لمذاقها الطري و الهش المقرمش والمضاف عليه العديد من أنواع البهارات المختلفة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البطاطس الفريسكاس المقرمشة.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس المقرمشة

الجدير بالذكر أن البطاطس تدخل في العديد من الأصناف المختلفة ويمكن تحضيرها بعدة طرق، منها البطاطس بالصلصة على شكل حلقات دائرية، البطاطس المحمرة، البطاطس الكرسبي، البطاطس المهروسة، بخلاف تحضيرها لعدة أطعمة أخرى.

ثلاث حبات بطاطس متوسطة الحجم.

ربع كوب ماء.

زيت غزير.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب دقيق.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة.

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها الى أصابع طويلة، ثم نحضر إناء ويوضع فيه البيكنج بودر والدقيق والملح والشطة والفلفل الأسود ويتم خلطه جيداً.

بعد ذلك يتم إضافه الماء إلى الخليط مع التقليب المستمر بواسطة شوكة، مع مراعاة عدم وجود تكتلات بالخليط .

يتيم إضافة البطاطس إلى الخليط وتقلب جيداً، ثم تصفى ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك تحضر مقلاة على النار فيها زيت غزير، ويتم تسخين الزيت جيداً، ثم يتم تهدئته ويوضع فيه البطاطس حتى يصبح لونها ذهبياً.

ترفع البطاطس على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، يتم تقديمها ساخنة بجانب الدجاج والصلصة، واستمتعي باحلى طعم بطاطس فريسكاس مثل أشهر المحلات والمطاعم الشهيرة.

المكوناتطريقة التحضير