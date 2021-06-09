طريقة عمل عجينة الزبادي القطنية الهشة لجميع أنواع المخبوزات والمعجنات

أي نوع من المعجنات والمخبوزات سر نجاحها هو العجينة، التي يجب أن تكون بقوام قطني هش، والمعجنات بكل أنواعها والمخبوزات من أكثر الوجبات السريعة المحببة جداً من قبل الجميع كباراً وصغاراً، وفي الفترة الأخيرة أصبحت ربات البيوت تفضل إعداد المعجنات والمخبوزات بكل أنواعها في البيت، ومنها البيتزا والباتيه وغيرها، وكما ذكرنا أن سر نجاح المعجنات العجينة، ولذلك نقدم لكل أم ترغب في تقديم الوجبات السريعة اللذيذة لأسرتها، طريقة عمل عجينة الزبادي القطنية والهشة.

مكونات عجينة الزبادي:

أهم ما تتميز به عجينة الزبادي للمعجنات، قوامها القطني الهش، بالإضافة إلى سرعة وسهولة تحضيرها، ومكوناتها الغير مكلفة ومتوفرة في أي مطبخ، وتحتاج عجينة الزبادي إلى:

3 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة بكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

علبة زبادي كبيرة.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة سكر.

نصف كوب زيت.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ.

في البداية نحضر وعاء وننخل الدقيق ونضيف له اللبن البودر والبيكنج بوجر والملح ونقلبهما معاً.

نضع الزبادي والخميرة والزيت والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلطهما جيداً.

ثم نضيف خليط اللبن والزيت إلى الدقيق ونقلب المكونات.

نضيف الماء بشكل تدريجي ونعجن باليدين للحصول على عجينة طرية متماسكة.

نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها بكيس بلاستيك، وتترك لمدة نصف ساعة لتتخمر، ومن الضروري تغطية العجينة حتى لا يجف وجه العجينة ويصاب بالتشقق، وهذا يجعل من الصعب تقطيعها وتحضير المعجنات بها.

تقطع العجينة حسب الرغبة وتترك لمدة عشرة دقائق حتى ترتاح من جديد ويزداد حجمها.

ثم يتو حشو العجينة بالحشو المرغوب فيه، حيث يمكن استخدامها في البيتزا، فطائر الجبنة، والسمبوسك وغيرها.

طريقة التحضير: