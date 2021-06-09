أفضل خمسة طرق للتخلص من الشعر الزائد لدى الرجال

الكثير من الرجال يعانون من كثافة الشعر في الجسم المختلفة ، حيث تكون بمستويات زائدة عن الحد ، مما يجعلها تزيد وتطفو على الأماكن التي ينمو فيها الشعر عادةً، مثل مقدمة الخدين والجبهة وغيرها من الأماكن ، في هذا المقال نقدم لك أفضل 5 طرق للتخلص من الشعر الزائد لدى الرجال .

الطرق الكيميائية لإزالة الشعر الزائد

الشمع

وهي من الطرق الفعالة في التخلص من الشعر الزائد حيث يتم استخدام من الشمع اللين ، من خلال فرده على الوجه وتركه فترة من الوقت حتى يجف ، بعد مرور الوقت وباستخدام قطعة من القماش تتم ازالة الشمع ، وهذه الطريقة على الرغم من فاعليتها الكبيرة ولوقا طويل إلا أنها مؤلمة وقد تسبب تهيجاً للبشرة.

الكريمات الموضعية

وتتواجد بأنواع كثيرة في الصيدليات ، تحتوي في الأساس على مركبات تعمل توسيع المسام والذي يسهل من سقوط الشعر كما أنها تحوي مركبات مثبطة لنمو الشعر تعمل على تأخير نموه ،

من أشهر الكريمات المستخدمة في ازالة الشعر الزائد إفلورنيثين

وفاعليته تظهر بعد شهرين من بدأ استخدامه ، وعلى الرغم من فاعلية الكريمات الموضوعية الا انها قد تسبب الموضعية حساسية أو تهيجاً على الجلد.

بإستخدام تقنية الليزر

وهي من الطرق المكلفة إلا أنها الأفضل والأكثر فاعلية ، حيث يتم تسليط أشعة الليزر على بصيلات الشعر لإسقاطها ومنع نموها مرة أخرى ، بعض الحالات يكون لتقنية الليزر آثار جانبية وخصوصاً على أصحاب الشعر الأسود الداكن .

الطرق الطبيعية للإزالة

النعناع

وهو طريقة غير مباشرة لإيقاف

نمو الشعر الزائد لدى الرجال ،

حيث يعمل النعناع الأخضر

على التقليل من كمية هرمونات الذكورة

والمسؤولة عن نمو الشعر لدى الرجال ،

وطريقة استخدامه تكون بشربه مع الشاي الأسود للحصول على أفضل النتائج ، إلا أنه يعاب على تلك الطريقة أنها تحتاج إلى وقت للوصول الى النتائج المرجوة.

زيت الزيتون

زيت الزيتون وهو من الطرق الآمنة والفعالة في إيقاف نمو الشعر الزائد ،

فبالإمكان استخدام أي طريقة من الطرق السابقة لإزالة الشعر ،

وبعدها يتم المداومة على استخدام زيت الزيتون

لإيقاف أي محاولة لنمو الشعر ،

كما أن لزيت الزيتون العديد من الفوائد للبشرة ، لذا فاستخدامه يومياً يمنع ظهور الشعر.