أفضل خمسة طرق للتخلص من الشعر الزائد لدى الرجال

الكثير من الرجال يعانون من كثافة الشعر في الجسم المختلفة ، حيث تكون بمستويات زائدة عن الحد ، مما يجعلها تزيد وتطفو على الأماكن التي ينمو فيها الشعر عادةً، مثل مقدمة الخدين والجبهة وغيرها من الأماكن ، في هذا المقال نقدم لك أفضل 5 طرق للتخلص من الشعر الزائد لدى الرجال .الطرق الكيميائية لإزالة الشعر الزائد
الشمع
وهي من الطرق الفعالة في التخلص من الشعر الزائد حيث يتم استخدام من الشمع اللين ، من خلال فرده على الوجه وتركه فترة من الوقت حتى يجف ، بعد مرور الوقت وباستخدام قطعة من القماش تتم ازالة الشمع ، وهذه الطريقة على الرغم من فاعليتها الكبيرة ولوقا طويل إلا أنها مؤلمة وقد تسبب تهيجاً للبشرة.
الكريمات الموضعية
وتتواجد بأنواع كثيرة في الصيدليات ، تحتوي في الأساس على مركبات تعمل توسيع المسام والذي يسهل من سقوط الشعر كما أنها تحوي مركبات مثبطة لنمو الشعر تعمل على تأخير نموه ،
من أشهر الكريمات المستخدمة في ازالة الشعر الزائد إفلورنيثين
وفاعليته تظهر بعد شهرين من بدأ استخدامه ، وعلى الرغم من فاعلية الكريمات الموضوعية الا انها قد تسبب الموضعية حساسية أو تهيجاً على الجلد.
بإستخدام تقنية الليزر
وهي من الطرق المكلفة إلا أنها الأفضل والأكثر فاعلية ، حيث يتم تسليط أشعة الليزر على بصيلات الشعر لإسقاطها ومنع نموها مرة أخرى ، بعض الحالات يكون لتقنية الليزر آثار جانبية وخصوصاً على أصحاب الشعر الأسود الداكن .الطرق الطبيعية للإزالة
النعناع
وهو طريقة غير مباشرة لإيقاف
نمو الشعر الزائد لدى الرجال ،
حيث يعمل النعناع الأخضر
على التقليل من كمية هرمونات الذكورة
والمسؤولة عن نمو الشعر لدى الرجال ،
وطريقة استخدامه تكون بشربه مع الشاي الأسود للحصول على أفضل النتائج ، إلا أنه يعاب على تلك الطريقة أنها تحتاج إلى وقت للوصول الى النتائج المرجوة.
زيت الزيتون
زيت الزيتون وهو من الطرق الآمنة والفعالة في إيقاف نمو الشعر الزائد ،
فبالإمكان استخدام أي طريقة من الطرق السابقة لإزالة الشعر ،
وبعدها يتم المداومة على استخدام زيت الزيتون
لإيقاف أي محاولة لنمو الشعر ،
كما أن لزيت الزيتون العديد من الفوائد للبشرة ، لذا فاستخدامه يومياً يمنع ظهور الشعر.
الوسوم
الكثير من الرجال يعانون من كثافة الشعر في الجسم المختلفة ، حيث تكون بمستويات زائدة عن الحد ، مما يجعلها تزيد وتطفو على الأماكن التي ينمو فيها الشعر عادةً، مثل مقدمة الخدين والجبهة وغيرها من الأماكن ، في هذا المقال نقدم لك أفضل 5 طرق للتخلص من الشعر الزائد لدى الرجال .الطرق الكيميائية لإزالة الشعر الزائد
الشمع
وهي من الطرق الفعالة في التخلص من الشعر الزائد حيث يتم استخدام من الشمع اللين ، من خلال فرده على الوجه وتركه فترة من الوقت حتى يجف ، بعد مرور الوقت وباستخدام قطعة من القماش تتم ازالة الشمع ، وهذه الطريقة على الرغم من فاعليتها الكبيرة ولوقا طويل إلا أنها مؤلمة وقد تسبب تهيجاً للبشرة.
الكريمات الموضعية
وتتواجد بأنواع كثيرة في الصيدليات ، تحتوي في الأساس على مركبات تعمل توسيع المسام والذي يسهل من سقوط الشعر كما أنها تحوي مركبات مثبطة لنمو الشعر تعمل على تأخير نموه ،
من أشهر الكريمات المستخدمة في ازالة الشعر الزائد إفلورنيثين
وفاعليته تظهر بعد شهرين من بدأ استخدامه ، وعلى الرغم من فاعلية الكريمات الموضوعية الا انها قد تسبب الموضعية حساسية أو تهيجاً على الجلد.
بإستخدام تقنية الليزر
وهي من الطرق المكلفة إلا أنها الأفضل والأكثر فاعلية ، حيث يتم تسليط أشعة الليزر على بصيلات الشعر لإسقاطها ومنع نموها مرة أخرى ، بعض الحالات يكون لتقنية الليزر آثار جانبية وخصوصاً على أصحاب الشعر الأسود الداكن .الطرق الطبيعية للإزالة
النعناع
وهو طريقة غير مباشرة لإيقاف
نمو الشعر الزائد لدى الرجال ،
حيث يعمل النعناع الأخضر
على التقليل من كمية هرمونات الذكورة
والمسؤولة عن نمو الشعر لدى الرجال ،
وطريقة استخدامه تكون بشربه مع الشاي الأسود للحصول على أفضل النتائج ، إلا أنه يعاب على تلك الطريقة أنها تحتاج إلى وقت للوصول الى النتائج المرجوة.
زيت الزيتون
زيت الزيتون وهو من الطرق الآمنة والفعالة في إيقاف نمو الشعر الزائد ،
فبالإمكان استخدام أي طريقة من الطرق السابقة لإزالة الشعر ،
وبعدها يتم المداومة على استخدام زيت الزيتون
لإيقاف أي محاولة لنمو الشعر ،
كما أن لزيت الزيتون العديد من الفوائد للبشرة ، لذا فاستخدامه يومياً يمنع ظهور الشعر.
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