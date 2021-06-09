صينية البطاطس باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ونكهة حكاية

صينية البطاطس باللحمة من الأكلات ذات الطعم الجميل و التى تعطى للحم طعم ومذاق روعة، وأيضا تتميز بالشكل الجميل الذى يجعلها من الأطباق الرئيسية فى الكثير من العزومات والحفلات، واللحمة بيكون طعمها لذيذ جدا لأنها بتاخد طعم الخضار والبهارات الموجودة فى الصينية، وتحرص الكثير من المطاعم على تقديم هذا النوع من الأطعمة لأنه من الأكلات الشهيرة و التى عليها إقبال كثير، وتحتوى الصينية على انواع متعددة من الخضروات المفيدة جدا لصحة الإنسان، وتحتوى ايضا على اللحمة وبهذا نكون قد حصلنا من هذه الوجبة المتكونة من الخضروات واللحوم على وجبة غذائية متكاملة، وسوف اشرح لكم بالتفصيل مكونات وطريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة.

مكونات صينية البطاطس باللحمة

تتكون صينية البطاطس بالحمة من مكونات سهلة جدا وبسيطة وهى غير مكلفة ولا تسغرق فى تجهيزها وقت طويل وهى كما يلي:

لسلق اللحم

كيلو من اللحم.

بصلة متوسطة.

2 فص من الثوم.

ورقة لورا.

لعمل الصينية

كيلو من البصل.

2 حبة من الفلفل الاخضر.

حبة من الفلفل الحار أختياري.

كيلو من البطاطس

2 حبة من الجزر.

2 فص من الثوم.

كيلو من الطماطم.

شوية من الكزبرة الخضراء.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة مطحونة.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة سهلة وسريعة ويمكن لكل ربة منزل أوأى مبدئ فى الطبخ عملها بكل بساطة وهى كالتالي: