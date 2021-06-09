صينية البطاطس باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ونكهة حكاية

صينية البطاطس باللحمة من الأكلات ذات الطعم الجميل و التى تعطى للحم طعم ومذاق روعة، وأيضا تتميز بالشكل الجميل الذى يجعلها من الأطباق الرئيسية فى الكثير من العزومات والحفلات، واللحمة بيكون طعمها لذيذ جدا لأنها بتاخد طعم الخضار والبهارات الموجودة فى الصينية، وتحرص الكثير من المطاعم على تقديم هذا النوع من الأطعمة لأنه من الأكلات الشهيرة و التى عليها إقبال كثير، وتحتوى الصينية على انواع متعددة من الخضروات المفيدة جدا لصحة الإنسان، وتحتوى ايضا على اللحمة وبهذا نكون قد حصلنا من هذه الوجبة المتكونة من الخضروات واللحوم على وجبة غذائية متكاملة، وسوف اشرح لكم بالتفصيل مكونات وطريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة.مكونات صينية البطاطس باللحمة
تتكون صينية البطاطس بالحمة من مكونات سهلة جدا وبسيطة وهى غير مكلفة ولا تسغرق فى تجهيزها وقت طويل وهى كما يلي:
لسلق اللحم
- كيلو من اللحم.
- بصلة متوسطة.
- 2 فص من الثوم.
- ورقة لورا.
لعمل الصينية
- كيلو من البصل.
- 2 حبة من الفلفل الاخضر.
- حبة من الفلفل الحار أختياري.
- كيلو من البطاطس
- 2 حبة من الجزر.
- 2 فص من الثوم.
- كيلو من الطماطم.
- شوية من الكزبرة الخضراء.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة مطحونة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت.
طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة سهلة وسريعة ويمكن لكل ربة منزل أوأى مبدئ فى الطبخ عملها بكل بساطة وهى كالتالي:
- نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي.
- نقطع اللحمة الى قطع متوسطة ونضيفها الى الماء المغلي ونضع معها البصلة المتوسطة وورقة اللورا ونقطع فصين الثوم الى قطع متوسطة ونضعها معها.
- وأول ما تبتدى تغلي نشيل الريمة اللى فوق اللحمة لمنع الظفارة.
- ونضيف عليها شوية فلفل أسود وشوية كزبرة مطحونين ونغطي الحلة ونتركها تغلي ونسويها نص سوا.
- نقوم بغسل الخضروات جيدا بالماء والخل ونقشر البطاطس والبصل.
- و البصل والطماطم والبطاطس والجزر والفلفل الأخضر يقطع الى حلقات كلا على حده.
- نحضر صينية متوسطة لكى نرص بها المكونات السابقة.
- ثم نرص طبقة من البصل أولا وممكن نشوح البصل شوية على النار حسب الرغبة.
- وبعد ذلك نرص طبقة من الطماطم وعليها طبقة من البطاطس ونرص فوقها شوية من الجزر وشوية من الفلفل الأخضر.
- و نضع طبقة اللحمة المسواه نص سوا.
- ونكرر نضع طبقة من البصل وعليها طبقة من الطماطم وفوقها طبقة من البطاطس وشوة من الجزر وشوية من الفلفل الأخضرونقطع الثوم قطع صغيرة ونضعها بين الطبقات.
- وآخر طبقة من البصل وطبقة من الطماطم على الوجه فقط ونرش عليها الفلفل الأسود والكزبرة المطحونة.
- ونضع عليها ملعقتين السمنة أو الزيت وتسقى بشوربة اللحمة وعليها ملعقة الملح ونضعها على النار علية حتى تغلي ثم متوسطة.
- نتركها حتى تقترب من الأستواء ثم نضعها فى الفرن حتى يتحمر وجهها وبعد ما نطلعها نرش علها الكزبرة الخضراء المفرومة وتقدم وبالهنا والشفا.
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صينية البطاطس باللحمة من الأكلات ذات الطعم الجميل و التى تعطى للحم طعم ومذاق روعة، وأيضا تتميز بالشكل الجميل الذى يجعلها من الأطباق الرئيسية فى الكثير من العزومات والحفلات، واللحمة بيكون طعمها لذيذ جدا لأنها بتاخد طعم الخضار والبهارات الموجودة فى الصينية، وتحرص الكثير من المطاعم على تقديم هذا النوع من الأطعمة لأنه من الأكلات الشهيرة و التى عليها إقبال كثير، وتحتوى الصينية على انواع متعددة من الخضروات المفيدة جدا لصحة الإنسان، وتحتوى ايضا على اللحمة وبهذا نكون قد حصلنا من هذه الوجبة المتكونة من الخضروات واللحوم على وجبة غذائية متكاملة، وسوف اشرح لكم بالتفصيل مكونات وطريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة.مكونات صينية البطاطس باللحمة
تتكون صينية البطاطس بالحمة من مكونات سهلة جدا وبسيطة وهى غير مكلفة ولا تسغرق فى تجهيزها وقت طويل وهى كما يلي:
لسلق اللحم
- كيلو من اللحم.
- بصلة متوسطة.
- 2 فص من الثوم.
- ورقة لورا.
لعمل الصينية
- كيلو من البصل.
- 2 حبة من الفلفل الاخضر.
- حبة من الفلفل الحار أختياري.
- كيلو من البطاطس
- 2 حبة من الجزر.
- 2 فص من الثوم.
- كيلو من الطماطم.
- شوية من الكزبرة الخضراء.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة مطحونة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت.
طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة سهلة وسريعة ويمكن لكل ربة منزل أوأى مبدئ فى الطبخ عملها بكل بساطة وهى كالتالي:
- نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي.
- نقطع اللحمة الى قطع متوسطة ونضيفها الى الماء المغلي ونضع معها البصلة المتوسطة وورقة اللورا ونقطع فصين الثوم الى قطع متوسطة ونضعها معها.
- وأول ما تبتدى تغلي نشيل الريمة اللى فوق اللحمة لمنع الظفارة.
- ونضيف عليها شوية فلفل أسود وشوية كزبرة مطحونين ونغطي الحلة ونتركها تغلي ونسويها نص سوا.
- نقوم بغسل الخضروات جيدا بالماء والخل ونقشر البطاطس والبصل.
- و البصل والطماطم والبطاطس والجزر والفلفل الأخضر يقطع الى حلقات كلا على حده.
- نحضر صينية متوسطة لكى نرص بها المكونات السابقة.
- ثم نرص طبقة من البصل أولا وممكن نشوح البصل شوية على النار حسب الرغبة.
- وبعد ذلك نرص طبقة من الطماطم وعليها طبقة من البطاطس ونرص فوقها شوية من الجزر وشوية من الفلفل الأخضر.
- و نضع طبقة اللحمة المسواه نص سوا.
- ونكرر نضع طبقة من البصل وعليها طبقة من الطماطم وفوقها طبقة من البطاطس وشوة من الجزر وشوية من الفلفل الأخضرونقطع الثوم قطع صغيرة ونضعها بين الطبقات.
- وآخر طبقة من البصل وطبقة من الطماطم على الوجه فقط ونرش عليها الفلفل الأسود والكزبرة المطحونة.
- ونضع عليها ملعقتين السمنة أو الزيت وتسقى بشوربة اللحمة وعليها ملعقة الملح ونضعها على النار علية حتى تغلي ثم متوسطة.
- نتركها حتى تقترب من الأستواء ثم نضعها فى الفرن حتى يتحمر وجهها وبعد ما نطلعها نرش علها الكزبرة الخضراء المفرومة وتقدم وبالهنا والشفا.
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