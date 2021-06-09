طريقة عمل كريم النشا والجزر المذهل في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا والجزر أقوى مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة في دقائق قليلة، ويعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد، ويجعل البشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال، ويعيد لها شبابها وحيويتها وتألقها، ويحتوي هذا الكريم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، كذلك يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تجعل البشرة نضرة ورطبة وناعمة وخالية من الحبوب والبثور، التي تؤرق الكثير من الشباب والفتيات خلال فترة المراهقة، وتسبب لهم اضطرابات نفسية تجعلهم ينعزلون عن أقرانهم، ومع هذا الكريم الرائع الذي تم تجريبه، وأثبت فاعليته الكبيرة في علاج مشاكل البشرة الدهنية والجافة، والحصول على وجه وبشرة صافية وخالية من العيوب، بالإضافة إلى ذلك أن الكريم لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وينصح أكبر خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية لأنها مفيدة وليس لها ضرر على المدى البعيد للبشرة.

وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، مثل كريم الكركم والحلبة، الذي يعمل على شد البشرة، وإزالة التجاعيد، وكريم البقدونس الذي يجعل البشرة بيضاء وصافية وخالية من البقع والحبوب، وكريم البنجر الذي يعمل على توريد الخدود وتفتيح البشرة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الأخرى التي حققت نتائج رائعة في علاج كل مشاكل البشرة والجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والجزر الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة.

مكونات عمل كريم النشا والجزر

يحتوي هذا الكريم الرائع والرهيب في حل جميع مشاكل البشرة على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:-

ملعقة طعام نشا.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتان طعام من عصير الجزر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والجزر بأبسط الخطوات وهى كما يلي:-