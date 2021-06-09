طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق من المطبخ السعودي على أصوله

طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق من المطبخ السعودي تعد من الأكلات الشعبية المشهورة في المملكة لأنها تتميز بمكونات لها عناصر غذائية غنية مفيدة لصحة الجسم ولا يخلو من على الموائد كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية لأنها من الوصفات المفضلة في تناولها، كما أن المنتو الكذاب بالرقاق يحتو ى على الكثير البهارات التي تفتح الشهية و يمكن تقديمه على الفطار ويتم حشو المنتو الكذاب بالرقاق بعده حشوات منها الخضروات والدجاج واللحم المفروم وغير ذلك،فضلا عن ذلك يتميز المطبخ السعودي بتقديم العديد من الوصفات العريقة ومن اشهرها الحنيذ والمظبي والكبسة وغير ذلك من خلا السطور القادمة سوف نقدم طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق. طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق ومكوناته طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق ومكوناته مكونات:- عدد 2 حبة بصل متوسطة الحجم و مبشورين.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

معيار نصف ملعقة صغيرة كمون.

وزن نصف كيلو غرام لحم مفروم.

1حبة فلفل رومي مقطع شرائح.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

نصف كيلوغرام عجينة مورقه.

مقدار نصف كيلو غرام عصير طماطم.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة جبن كريمي.

1 مكعب مرقة الدجاج.

1 علبة قشطه. طريقة التحضير فى إناء عميق ضعي كل من اللحم والبصل والطماطم المعصورة ويضاف اليهم مكعب مرقة الدجاج والبهارات و قومي بمزج المكونات مع بعضها جيدا.

الرقاق قسمية الى قسمين اقطعي في المنتصف ثم ضعي فيه خليط اللحم ولفيه على شكل أصابع.

نأتي بصينية خبز ثم نضع فيها البصل المقطع والفلفل الرومي ثم نضع عليهم أصابع المنتو الكذاب.

في أناء اخر ضعي الجبن مع القشطه و اخلطيهم بالقليل من الماء ثم ضيفيهم على المولتو الكذاب من اعلى.

ادخلي المونتو الكذاب الى الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى تكتسب اللون الذهبي و تنضج أخرجيها وقدميها لأسرتك وهي ساخنة بالهناء والشفاء. طريقة التحضير من هنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري قدمنا لكم وصفت المنتو الكذاب بالرقاق تجربوا معنا هذه الوصفة ومتابعة مقاديرها بدقة وعناية و أيضا تابعوا خطوات تحضير الوصفة وتمتعوا بأحلى واجمل و أشهي وصفات المنتو الكذاب في المنزل. الوسوم

طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق من المطبخ السعودي تعد من الأكلات الشعبية المشهورة في المملكة لأنها تتميز بمكونات لها عناصر غذائية غنية مفيدة لصحة الجسم ولا يخلو من على الموائد كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية لأنها من الوصفات المفضلة في تناولها، كما أن المنتو الكذاب بالرقاق يحتو ى على الكثير البهارات التي تفتح الشهية و يمكن تقديمه على الفطار ويتم حشو المنتو الكذاب بالرقاق بعده حشوات منها الخضروات والدجاج واللحم المفروم وغير ذلك،فضلا عن ذلك يتميز المطبخ السعودي بتقديم العديد من الوصفات العريقة ومن اشهرها الحنيذ والمظبي والكبسة وغير ذلك من خلا السطور القادمة سوف نقدم طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق. طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق ومكوناته طريقة تحضير المنتو الكذاب بالرقاق ومكوناته مكونات:- عدد 2 حبة بصل متوسطة الحجم و مبشورين.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

معيار نصف ملعقة صغيرة كمون.

وزن نصف كيلو غرام لحم مفروم.

1حبة فلفل رومي مقطع شرائح.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

نصف كيلوغرام عجينة مورقه.

مقدار نصف كيلو غرام عصير طماطم.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة جبن كريمي.

1 مكعب مرقة الدجاج.

1 علبة قشطه. طريقة التحضير فى إناء عميق ضعي كل من اللحم والبصل والطماطم المعصورة ويضاف اليهم مكعب مرقة الدجاج والبهارات و قومي بمزج المكونات مع بعضها جيدا.

الرقاق قسمية الى قسمين اقطعي في المنتصف ثم ضعي فيه خليط اللحم ولفيه على شكل أصابع.

نأتي بصينية خبز ثم نضع فيها البصل المقطع والفلفل الرومي ثم نضع عليهم أصابع المنتو الكذاب.

في أناء اخر ضعي الجبن مع القشطه و اخلطيهم بالقليل من الماء ثم ضيفيهم على المولتو الكذاب من اعلى.

ادخلي المونتو الكذاب الى الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى تكتسب اللون الذهبي و تنضج أخرجيها وقدميها لأسرتك وهي ساخنة بالهناء والشفاء. طريقة التحضير من هنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري قدمنا لكم وصفت المنتو الكذاب بالرقاق تجربوا معنا هذه الوصفة ومتابعة مقاديرها بدقة وعناية و أيضا تابعوا خطوات تحضير الوصفة وتمتعوا بأحلى واجمل و أشهي وصفات المنتو الكذاب في المنزل.

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