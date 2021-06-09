اقوي وصفة سر عمل بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة جدا وبطعم روعة

سر عمل بلح الشام المقرمش، يعتبر بلح الشام واحد من الحلويات الشرقية المحببة لدى العديد من الأفراد سواء كانوا صغار أم كبار، كما يمكننا صنعه في المنزل بطريقة بسيطة وصحية فهو بذلك يكون أفضل من تلك الذي يتوافر في متاجر الحلويات.

سر عمل بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة جدا وبطعم روعة

يمكن عمل بلح الشام في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع المكونات وطريقة التحضير التالية:

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

مقدار مناسب من الزيت.

عدد ثلاثة بيضات متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة.

رشه من الملح.

ثلاثة أكواب من القطر البارد.

نصف لتر من الماء.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

احضري إناء عميق وضعي به كل من الماء والزبدة والملح والسكر، ثم ارفعي الأناء على النار وقلبي إلى أن تذوب المكونات.

يتم بعد ذلك إضافة مقدار الطحين المحدد بشكل تدريجي إلى الإناء المحتوي على الخليط السابق واستمري في التحريك حتى تحصلي على خليط لين وناعم.

ارفعي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد بشكل كامل ثم ضعيه في الخلاط الكهربي.

ابدئي في سكب البيض بشكل تدريجي مع الاستمرار في تشغيل الخلاط إلى أن تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

اسكبي الخليط في الكيس المخصص لصنع بلح الشام.

ضعي مقلاة عميقة واسكبي بها مقدار مناسب من الزيت ودعيها حتى بسخن الزيت بشكل خفيف.

ا ثم ابدئي في عصر كيس الحلويات لصنع بلح الشام.

اتركي بلح الشام إلى أن يأخذ اللون الذهبي ثم أخرجيه وضعيه في القطر البارد.

دعي بلح الشام داخل القطر البارد قليلا ثم أخرجيه في طبق التقديم وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل يفضل تناوله بارد.

طريقة تحضير بلح الشام المقرمش