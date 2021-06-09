سر عمل شاورما الفراخ..بطريقة لن تتخيليها بسرعة البرق2021

شاورما الفراخ تعتبر من الأطعمة السريعة وهى من اسرار المطبخ السوري، وقد تم انتشار الشاورما في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وتعد من ألذ واطعم الأكلات الشعبية التي يعشقها الكبير والصغير لطعمها المحبب لهم، ويمكن شاورما الفراخ بعدة طرق كثيرة منها بالبهارات الحارة والعادية، ومن السهل جدا عمل هذه الطريقة بالمنزل وبمكونات بسيطة من التوابل صدور الفراخ، ويمكن عملها في وقت زمني قصير واطعم من محلات ومطاعم الشاورما، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة شاورما الفراخ وأسرارها، ومن خلال موقع ثقفني نتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات عمل شاورما الفراخ مكونات عمل شاورما الفراخ والآن سوف نتحدث على مكونات عمل الشاورما وهى كالتالي:- خمسمائة جرام من صدور الفراخ المخلي.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

نصف كوب من الخل.

كوب من الماء.

فص ثوم مفروم.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

حبتان من الطماطم مقطعة حلقات.

خبز.

خص مقطع.

فلفل أخضر مقطع.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

صوص الثومية.

ربع كوب من الزيت.

كاتشب. طريقة الإعداد طريقة الإعداد سوف نستعرض في الخطوات الآتية تجهيز الشاورما بطريقة خرافية وسهلة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء بلاستيك وعميق ثم يتم وضع به صدور الفراخ ثم يتم غسلها بالماء والخل. ثم نقوم بتقطيع الفراخ الى قطع صغيرة. طريقة التحضير سوف نتعرف على تحضير عمل الشاورما بطريقة مضمونة وسريعة100%وهى كما يلي:- يتم إحضار إناء به زيت ونرفعه على نار متوسطة.

ثم نضع به صدور الفراخ ثم الفلفل الأسود ثم الملح ثم البصل ثم الثوم ثم البهارات.

يتم إضافة الكمون ثم البابريكا ثم الكزبرة.

ثم نحضر الخبز، وثم نضع عليها طبقة من الثومية ويتم وضع تتبيلة الصدور.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها لفائف الخبز.

ثم نتركها لمدة ربع ساعة وننتظر حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب

يتم التزين بالفلفل الأخضر والخص والطماطم.

ثم تقدم على طبق التقديم ثم بجانبه الكاتشب وبألف هنا وشفا. الوسوم

شاورما الفراخ تعتبر من الأطعمة السريعة وهى من اسرار المطبخ السوري، وقد تم انتشار الشاورما في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وتعد من ألذ واطعم الأكلات الشعبية التي يعشقها الكبير والصغير لطعمها المحبب لهم، ويمكن شاورما الفراخ بعدة طرق كثيرة منها بالبهارات الحارة والعادية، ومن السهل جدا عمل هذه الطريقة بالمنزل وبمكونات بسيطة من التوابل صدور الفراخ، ويمكن عملها في وقت زمني قصير واطعم من محلات ومطاعم الشاورما، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة شاورما الفراخ وأسرارها، ومن خلال موقع ثقفني نتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات عمل شاورما الفراخ مكونات عمل شاورما الفراخ والآن سوف نتحدث على مكونات عمل الشاورما وهى كالتالي:- خمسمائة جرام من صدور الفراخ المخلي.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

نصف كوب من الخل.

كوب من الماء.

فص ثوم مفروم.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

حبتان من الطماطم مقطعة حلقات.

خبز.

خص مقطع.

فلفل أخضر مقطع.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

صوص الثومية.

ربع كوب من الزيت.

كاتشب. طريقة الإعداد طريقة الإعداد سوف نستعرض في الخطوات الآتية تجهيز الشاورما بطريقة خرافية وسهلة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء بلاستيك وعميق ثم يتم وضع به صدور الفراخ ثم يتم غسلها بالماء والخل. ثم نقوم بتقطيع الفراخ الى قطع صغيرة. طريقة التحضير سوف نتعرف على تحضير عمل الشاورما بطريقة مضمونة وسريعة100%وهى كما يلي:- يتم إحضار إناء به زيت ونرفعه على نار متوسطة.

ثم نضع به صدور الفراخ ثم الفلفل الأسود ثم الملح ثم البصل ثم الثوم ثم البهارات.

يتم إضافة الكمون ثم البابريكا ثم الكزبرة.

ثم نحضر الخبز، وثم نضع عليها طبقة من الثومية ويتم وضع تتبيلة الصدور.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها لفائف الخبز.

ثم نتركها لمدة ربع ساعة وننتظر حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب

يتم التزين بالفلفل الأخضر والخص والطماطم.

ثم تقدم على طبق التقديم ثم بجانبه الكاتشب وبألف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل شاورما الفراخ..بطريقة لن تتخيليها بسرعة البرق2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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