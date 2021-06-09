أسرع خلطة لتطويل وتكثيف الشعر وتحفيز نموه في وقت قصير بمكون جبار.

الشعر الكثيف والطويل هو عنوان الجمال لدي المرأة ورمز أنوثتها،

ولهذا السبب تقوم باستخدام كافة الوسائل والطرق للحفاظ علي صحة وقوة الشعر،

فتلجأ لشراء منتجات العناية بالشعر بدءاً من الشامبو وحتي السيروم، حتي تعمل علي حماية الشعر من أي مشاكل أو أضرار،

ولكن هناك عدة عوامل تؤثر علي مظهر الشعر وتجعله يفقد رونقه وجاذبيته،

وعلي سبيل المثال كثرة التعرض لأشعة الشمس أو الإفراط في غسل الشعر،

وكل هذه العوامل تؤدي إلي تساقط وضعف الشعر وعدم نموه بالشكل المطلوب.

ولذلك يمكنك البحث عن البدائل الطبيعية التي تساعد علي تكثيف وتطويل الشعر.

وفي نفس الوقت تحافظ علي الشعر من التلف وتمنحك نتيجة مذهلة وشعر صحي.

خلطة جبارة لتكثيف وتطويل الشعر وزيادة نموه بسرعة رهيبة بمكون واحد

إن تكثيف وتطويل الشعر حلم ترغب به كل النساء بصفة عامة ولكن عندما تعاني من مشكلة فراغات وتساقط الشعر.

فإنها تسبب مصدر إزعاج كبير خاصةً وأن الفتيات تردن دائماً الظهور بشكل مثالي.

ولذا تلجأ إلي الحلول الكيميائية والتي تضر الشعر وفروة الرأس بشكل خاص.

في حين أن هناك وصفات وخلطات طبيعية تعطيك نتيجة سريعة في وقت قصير.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بمكون قوي وفعال وبنتائج مذهلة وسريعة.

خلطة البيض والعسل لتكثيف وتطويل الشعر وتحفيز نموه في أسرع وقت

البيض هو المكون الرئيسي في هذه الخلطة وهذا لأنه يحتوي علي نسبة عالية من البروتين والفيتامينات،

التي تزيد من طول وكثافة الشعر كما تعمل علي تقوية الشعر ومنع تساقطه.

العسل من أقوي المكونات التي تساعد علي زيادة طول الشعر في وقت قياسي،

لاحتوائه علي عناصر مغذية لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وتقوي الشعر،

وتحفز بصيلات الشعر علي النمو مما تزيد من كثافة وقوة الشعر.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

قبل استخدام الخلطة يتم غسل الشعر جيدا للتخلص من أي زيوت أو كريمات.

يتم مزج المكونات في وعاء نظيف حتي تحصلي علي عجينة متماسكة.

توضع الخلطة علي فروة الرأس مع التدليك في حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.

لذلك تترك الخلطة لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر والشامبو.

تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول علي نتائج مذهلة في وقت قصير.

مكونات خلطة تكثيف وتطويل الشعر وزيادة نموهطريقة تحضير خلطة تكثيف وتطويل الشعر وكيفية الاستخدام