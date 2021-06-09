طريقة عمل صابونة الكركم الرهيبة بطريقة سهلة وغير مكلفة لتفتيح الفوري

تعد صابونة الكركم من أهم مستحضرات التجميل السحرية التى تظهر جمال البشرة وتعطيها النضارة والنعومة، وكثير من الفتيات يبحثن عن طريقة لتفتيح بصورة طبيعية دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير صابونة الكركم في المنزل حتى تستطيع الفتيات صنعها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وبأقل تكلفة غير التي يتم شراءها من الخارج بنقود كثيرة، والكركم يعرف بفوائده الكثير على البشرة حتى يحمي من الشيخوخة والتجاعيد ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويعمل على معالجة حب الشباب، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صابونة الكركم الرهيبة لتفتيح البشرة في المنزل.

فوائد صابونة الكركم

هناك عدة فوائد لصابونة الكركم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تساعد في التسكين من الآلام الناتجة عن الحروق وتستخدم في علاجها. يعمل الكركم على تأخير علامات الشيخوخة الكركم و التجاعيد. يساعد في علاج الالتهابات الكركم وعلاج حب الشباب. يعالج الكركم الرؤوس السوداء والبقع الداكنة في الوجه. يحفز على إنتاج مادة الكولاجين الكركم المهمة لإشراقه الوجه.

مكونات عمل صابونة الكركم

تحتوي صابونة الكركم على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم. كمية من زبدة الشيا. ملعقتان صغيرتان من الزيت العطري. قالب مستطيل من السيليكون. كحول طبي. ملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة الإعداد

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير صابونة الكركم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-