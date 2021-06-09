طريقة عمل البسبوسة المرملة بشرائح اللوز

طريقة عمل البسبوسة المرملة سواء كانت سادة أو بشرائح اللوز المقطع أو بالمكسرات أو بالقشطه أو بالكريم شانتيه أو غير ذلك يحبها الكثير ويعشقها كما تعد البسبوسة المرملة من الحلويات الشرقية الأصيلة وكثيرة الانتشار في البلاد العربية لتميزها بطعم مشهي ولذلك يتم تقديمها على الموائد في العديد من المناسبات بجانب الكنافة وتشيز كيك والبقلاوة، ولتحضير البسبوسة المرملة بشرائح اللوز المقطع بطريقة ناجحة من أول مرة تابعي معنا اليوم من خلال هذا المقال عبر موقعنا موقع ثقفني الإخباري طريقة متميزة و خطوات سهلة لتحضير احلي واجمل بسبوسة مرملة ، هو كل ما عليكى سيدتي اتباع المكونات وخطوات الوصفة بمنتهى الدقة في تنفيذها لتحصلين على نتيجة مثل وصفة محلات البسبوسة غاية في الطعم والجمال و الشكل، قديميها لأسرتك أو لضيوفك. طريقة عمل البسبوسة المرملة و مقاديرها مقدار 3 أكواب من السميد الخشن.

1 كوب سكر.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

1 كوب من شرائح اللوز المقطع. مقادير قطر البسبوسة 1 كوب ونصف سكر.

1 كوب من الماء.

نصف عصره ليمونه.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير القطر للبسبوسة لكي تقومي بتحضير قطره قوامه مناسب للبسبوسة احضري وعاء وضعي فيه المكونات السابقة من سكر وماء على النار. ثم نضيف اليهم عصير الليمون ونقلب لمده نصف دقيقه حتى تذوب كل المكونات. اتركيها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقه حتى يغلى القطر. ثم ارفعيها من على النار واتركيه جانبا للاستخدام اللاحق. طريقة عمل البسبوسة المرملة و مقاديرهامقادير قطر البسبوسةطريقة تحضير القطر للبسبوسة طريقة تحضير وصفة البسبوسة المرملة احضري صينية من الالمونيوم مستديرة الشكل مقاس 12 بوصة وادهنيها بقليل من السمن من جميع الأجناب باستخدام فرشاة. وزعي معيار نصف كمية اللوز فى قاع الصينية. في إناء اخرعميق ضعي فيه المكونات من السكر والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسمسم ولبن الزبادي مع رش قليلة من الملح مضاف اليهم الفانيليا. ضيفي جميع المكونات فوق بعضها لكي تصبح أمامك عجينة لينه. قومي بتوزيع عجينة البسبوسة في الصينية السابق دهنها بالسمن مع الحرص على أن تكون العجينة متساوي من الوجه. ثم ضيفي اللوز المقطع على وجه البسبوسة مع الضغط عليه بخفه حتى يلتصق بالعجينة. اتركي صينية البسبوسة جانبا لكي يرتاح العجين لمدة نصف ساعة. خلال هذا الوقت قومي بتجهيز الفرن وضعي الرف الشبكي في المنتصف وسخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة. وذلك بعد أن يرتاح العجين لمدة نصف ساعة ضعي صينية البسبوسة فى الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة لبحتمر الوجه و تكتسب اللون الذهبي. عند خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة سكوبي عليها القطر مباشرة وهو ساخن واتركيها جانبا ثم تقطيعها و تقديمها وصحة وهنا. الى هنا وصلنا الى نهاية هذا المقال أتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة جربوها سوف تنال رضاكم. طريقة تحضير وصفة البسبوسة المرملة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المرملة سواء كانت سادة أو بشرائح اللوز المقطع أو بالمكسرات أو بالقشطه أو بالكريم شانتيه أو غير ذلك يحبها الكثير ويعشقها كما تعد البسبوسة المرملة من الحلويات الشرقية الأصيلة وكثيرة الانتشار في البلاد العربية لتميزها بطعم مشهي ولذلك يتم تقديمها على الموائد في العديد من المناسبات بجانب الكنافة وتشيز كيك والبقلاوة، ولتحضير البسبوسة المرملة بشرائح اللوز المقطع بطريقة ناجحة من أول مرة تابعي معنا اليوم من خلال هذا المقال عبر موقعنا موقع ثقفني الإخباري طريقة متميزة و خطوات سهلة لتحضير احلي واجمل بسبوسة مرملة ، هو كل ما عليكى سيدتي اتباع المكونات وخطوات الوصفة بمنتهى الدقة في تنفيذها لتحصلين على نتيجة مثل وصفة محلات البسبوسة غاية في الطعم والجمال و الشكل، قديميها لأسرتك أو لضيوفك. طريقة عمل البسبوسة المرملة و مقاديرها مقدار 3 أكواب من السميد الخشن.

1 كوب سكر.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

1 كوب من شرائح اللوز المقطع. مقادير قطر البسبوسة 1 كوب ونصف سكر.

1 كوب من الماء.

نصف عصره ليمونه.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير القطر للبسبوسة لكي تقومي بتحضير قطره قوامه مناسب للبسبوسة احضري وعاء وضعي فيه المكونات السابقة من سكر وماء على النار. ثم نضيف اليهم عصير الليمون ونقلب لمده نصف دقيقه حتى تذوب كل المكونات. اتركيها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقه حتى يغلى القطر. ثم ارفعيها من على النار واتركيه جانبا للاستخدام اللاحق. طريقة عمل البسبوسة المرملة و مقاديرهامقادير قطر البسبوسةطريقة تحضير القطر للبسبوسة طريقة تحضير وصفة البسبوسة المرملة احضري صينية من الالمونيوم مستديرة الشكل مقاس 12 بوصة وادهنيها بقليل من السمن من جميع الأجناب باستخدام فرشاة. وزعي معيار نصف كمية اللوز فى قاع الصينية. في إناء اخرعميق ضعي فيه المكونات من السكر والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسمسم ولبن الزبادي مع رش قليلة من الملح مضاف اليهم الفانيليا. ضيفي جميع المكونات فوق بعضها لكي تصبح أمامك عجينة لينه. قومي بتوزيع عجينة البسبوسة في الصينية السابق دهنها بالسمن مع الحرص على أن تكون العجينة متساوي من الوجه. ثم ضيفي اللوز المقطع على وجه البسبوسة مع الضغط عليه بخفه حتى يلتصق بالعجينة. اتركي صينية البسبوسة جانبا لكي يرتاح العجين لمدة نصف ساعة. خلال هذا الوقت قومي بتجهيز الفرن وضعي الرف الشبكي في المنتصف وسخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة. وذلك بعد أن يرتاح العجين لمدة نصف ساعة ضعي صينية البسبوسة فى الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة لبحتمر الوجه و تكتسب اللون الذهبي. عند خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة سكوبي عليها القطر مباشرة وهو ساخن واتركيها جانبا ثم تقطيعها و تقديمها وصحة وهنا. الى هنا وصلنا الى نهاية هذا المقال أتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة جربوها سوف تنال رضاكم. طريقة تحضير وصفة البسبوسة المرملة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة بشرائح اللوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.