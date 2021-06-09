طريقة عمل حلقات البصل المقلية المقرمشة بمذاق جديد في المنزل

طريقة عمل حلقات البصل المقلية المقرمشة من المقبلات والوصفات الجانبية التي تساعد على تناول الأطعمة الأخري بشهيه مثل المخللات والسلطات، كما أن حلقات البصل في حد ذاتها من المأكولات التي تضيف للجسم فوائد صحية فضلا عن ذلك أنها من الوجبات سهلة التحضير بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل حيث تعد من البهارات المشكلة التي تضيف لها مذاق و نكهة ورائحة طيبة، كما أن حلقات البصل المقلية سريعة التحضير ولا تستغرق مجهود سوف نقوم بتحضير وصفاتنا اليوم من خلال هذا المقال كل ما عليكى سيدتي اتباع مكونات الوصفة بدقة ومتابعة خطواتها حتى تحصلين على نتيجة جيدة. طريقة عمل حلقات البصل المقلية ومكوناتها طريقة عمل حلقات البصل المقلية ومكوناتها المكونات:- 3 حبات بصل متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار كوب ماء كبير.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي الصحي.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة البهارات المشكلة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. طريقة تحضير وصفة حلقات البصل المقلية أولا قومى بتقشير البصل ويقطع على شكل حلقات دائرية مع مراعاة أن يكون مقدار سمك الحلقة 2 سم. ثم ضعي حلقات البصل في إناء عميق واخلطيه بتتبيله الملح والفلفل الأسود. افصلي صفار البيض عن البياض واتركي البياض جانبا في الثلاجة. اخفقي صفار البيض مع الماء البارد بالمضرب السلك حتى يمتزج الخليط جيدا. قومي بإضافة التوابل من ملح وزنجبيل وثوم وكربونات الصودا مع التحريك المستمر للمكونات حتى تصبح خليط متجانس مع بعضه. قومي بإضافة الدقيق على مراحل مع الاستمرار في خلط الخليط لحين الانتهاء من كمية الدقيق وتسير معك عجينة سائلة. على نار متوسطة الحرارة نضع مقلاة فيها زيت عميق ويترك حتى يسخن الزيت. لابد من استخدام ملقط اغمسي به حلقات البصل في الخليط ثم ضعيها في الزيت الساخن. لا تضعي كميات كبيرة من حلقات البصل في الزيت اتركيها لمده نصف دقيقة لحين تماسك خليط الدقيق على حلقات البصل وقلبيها من جميع الجهات حتى تختمر وتكتسب اللون الذهبي. ارفعي حلقات البصل من الزيت وضعيها على ورق المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة. قدمي حلقات البصل المقلية بجانب الأطباق الرئيسية. طريقة تحضير وصفة حلقات البصل المقلية الوسوم

طريقة عمل حلقات البصل المقلية المقرمشة من المقبلات والوصفات الجانبية التي تساعد على تناول الأطعمة الأخري بشهيه مثل المخللات والسلطات، كما أن حلقات البصل في حد ذاتها من المأكولات التي تضيف للجسم فوائد صحية فضلا عن ذلك أنها من الوجبات سهلة التحضير بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل حيث تعد من البهارات المشكلة التي تضيف لها مذاق و نكهة ورائحة طيبة، كما أن حلقات البصل المقلية سريعة التحضير ولا تستغرق مجهود سوف نقوم بتحضير وصفاتنا اليوم من خلال هذا المقال كل ما عليكى سيدتي اتباع مكونات الوصفة بدقة ومتابعة خطواتها حتى تحصلين على نتيجة جيدة. طريقة عمل حلقات البصل المقلية ومكوناتها طريقة عمل حلقات البصل المقلية ومكوناتها المكونات:- 3 حبات بصل متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار كوب ماء كبير.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي الصحي.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة البهارات المشكلة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. طريقة تحضير وصفة حلقات البصل المقلية أولا قومى بتقشير البصل ويقطع على شكل حلقات دائرية مع مراعاة أن يكون مقدار سمك الحلقة 2 سم. ثم ضعي حلقات البصل في إناء عميق واخلطيه بتتبيله الملح والفلفل الأسود. افصلي صفار البيض عن البياض واتركي البياض جانبا في الثلاجة. اخفقي صفار البيض مع الماء البارد بالمضرب السلك حتى يمتزج الخليط جيدا. قومي بإضافة التوابل من ملح وزنجبيل وثوم وكربونات الصودا مع التحريك المستمر للمكونات حتى تصبح خليط متجانس مع بعضه. قومي بإضافة الدقيق على مراحل مع الاستمرار في خلط الخليط لحين الانتهاء من كمية الدقيق وتسير معك عجينة سائلة. على نار متوسطة الحرارة نضع مقلاة فيها زيت عميق ويترك حتى يسخن الزيت. لابد من استخدام ملقط اغمسي به حلقات البصل في الخليط ثم ضعيها في الزيت الساخن. لا تضعي كميات كبيرة من حلقات البصل في الزيت اتركيها لمده نصف دقيقة لحين تماسك خليط الدقيق على حلقات البصل وقلبيها من جميع الجهات حتى تختمر وتكتسب اللون الذهبي. ارفعي حلقات البصل من الزيت وضعيها على ورق المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة. قدمي حلقات البصل المقلية بجانب الأطباق الرئيسية. طريقة تحضير وصفة حلقات البصل المقلية

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