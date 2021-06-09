طريقة عمل اللانشون بدون لحم بمكونات اقتصادية وطعم رائع جداً

يعد اللانشون بدون لحم ، من أشهي الوصفات التي يمكن تقديمها للأطفال، كما أنه له عشاقه من الكبار ويعد من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها كسندوتشات، ويعد هو من الوجبات الاقتصادية التي توفر لنا الكثير من المال، وهناك أنواع متعددة من اللانشون منها لانشون الدجاج ولانشون اللحمة، ولكن ما نقدمه اليوم هو نوع مختلف تماماً فهو خالي تماماً من أي نوع من اللحوم ولكن له مذاق جميل، ويعتبر هو نوع صحي جداً لأنه لا يحتوي على أي مواد حافظة، فهو يحضر داخل المنزل بطريقة مضمونة جداً وسهل في التحضير وخطواتها بسيطة، وتعتبر مكوناته متوفرة داخل المنزل وأسعارها بسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل اللانشون بدون لحم في المنزل وبخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل اللانشون بدون لحم

سوف نتعرف على مكونات اللانشون وهي كما يلي:ـ

5 بيضات.

5 ملاعق كبيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة نشا.

8 قطع مثلثات.

2 مكعب مرق.

5 ملاعق حبهان.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة لون أحمر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

يتم عمل اللانشون بدون لحم بخطوات بسيطة جداً وتمتاز بسهولة في التحضير وهي كما يلي:ـ

نستخدم الخلاط الكهربائي لخلط كلاً من البيض والزيت والجبنة المثلثات و2 مكعب المرق والملح والفلفل الأسود والحبهان واللون الأحمر، حتي تختلط المكونات. ثم يضاف الدقيق مع النشا ثم يضاف إلي الخليط ونخلط مرة أخري، حتي تتجانس المكونات. يضاف الثوم والبصل البودر والبابريكا ثم خلط المكونات حتي تتجانس جميع المكونات معاً. ثم يتم وضع الخليط داخل كيس بلاستيك ثم نفرغ منه الهواء ونغلق الكيس. يلف الخليط بورق الفويل علي شكل اسطواني، أو يمكن لف الكيس أولاً بورق النايلون حتي يحافظ على الشكل الاسطواني.

طريقة التسوية

طريقة التسوية تتم بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

يوضع قدر على النار به كمية مناسبة من الماء، ويترك حتي يسخن، ثم نضيف الكيس إليه ونتركه لكي يغلي على نار هادئة لمدة ساعة. ثم يرفع الخليط من الماء الساخن، ثم يترك لكي يبرد لمدة يوم كامل داخل الثلاجة . يقطع ويقدم بالهنا والشفا مع الجبنة الشيدر وشرائح الخبز.

أشهر الأكلات التي تقدم باللانشون

هناك بعض الأكلات التي يمكن تقديمها باللانشون ومعظمها مفيدة ومغذية، كما أنها تعد من الوجبات الصحية والمغذية، ويمكن تقديمها في وجبات العشاء فهي خفيفة ولذيذة سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ