طريقة تحضير خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون

خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون من المقبلات المشهورة والتي بها بلاد الشام وخصوصاً لبنان وسوريا ويطلق عليها اسم (يالنجي) وهي تتكون من ورق العنب التي يتم خلطه وهو مازال طري ولم يجف ويتم حشوه بمجموعة من الخضار والأرز وهي يميزها عن غيرها من أنواع المحاشي أنها يوجد بها طعم الليمون بسبب الحموضة الذي يشتهر بها الليمون مع ورق العنب ودبس الرمان و يوجد طريقة أخرى يتم تحضير ورق العنب وهو أن نقوم باستخدام اللحم والأرز مع ورق العنب ويقدم ساخناً أما اليوم سوف نقدم ورق العنب بالزيت وهو (يالنجي).

خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون

محشي ورق العنب من أنواع المقبلات التركي التي يتم حشوه الخضار والبهارات وغيرها وقد أنتشر ورق العنب في مجال واسع بين دول الشرق الأوسط وأصبح أكل ورق العنب مشهور في الجزائر ومصر وتركيا واليونان وأذربيجان وورق العنب مشهور بأنهم طبق الملوكي العالمي وهناك مجموعة من الفوائد الكثيرة يستفاد بها الجسم عندما نتناول محشي ورق العنب لأنه لا يحتوي إلا على نسبة قليلة من السعرات الحرارية مما يجعل هذه الأكلة صحية وهي في نفس الوقت أكلة لذيذة.

نصف كيلو من ورق العنب.

بصلة متوسطة الحجم يتم مفروم ناعم.

رأس ثوم مفرومه ناعم.

خمس حبات من الطماطم الحمراء.

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

كوب من النعناع الأخضر الطازج المفروم ناعم.

كوبان من الأرز.

ربع كوب من زيت الذرة أو زيت الزيتون.

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

أربع مكعبات من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

يتم غسل الأرز وننقعه في الماء الدافئ لمدة 25 دقيقة.

نحضر ورق العنب ويتم وضعها في الماء الساخن ويترك حتى يغلي ويتم انتشاله من الماء الساخن و وضعه في ماء بارد.

يتم تصفيه الارز من الماء ويتم وضع الطماطم بعد تقطيعها قطعا صغيرة والبصل والثوم ونضعها على الارز ويتم تقليبهم جيدا.

ويتم وضع البقدونس والنعناع ويتم تقليب جميع المكونات جيداً إضافة جميع البهارات والتوابل والملح و الزيت و نقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

نبدأ بتصفية ورق العنب من الماء جيداً ونبدأ على سطح نظيف ويكون الوجه الخشن إلى أعلى ويتم وضع كمية قليلة من الخليط السابق الأرز المكونات الباقية ونقوم بلفها على هيئة أسطوانية صغيرة ومسدودة وما مغلقة جيداً من الجوانب.

نقوم بوضع جميع الكمية بهذه الطريقة.

يتم وضع مجموعة من شرائح البصل والطماطم في أسفل الإناء التي يتم به طهي ورق العنب ويتم رص جميع ورق العنب بطريقة منتظمة.

نضع إناء على النار ونضع به كمية من الماء ونضع قليل من الملح مع مكعبات المراه ويترك على النار حتى يغلي بعد ذلك يتم اضافته الى الان التي به ورق العنب ويتم وضع الإناء على النار مع تخطيط ورق العنب ويترك حتى يتم طهيه على النار.

يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف على النار حتى ينضج بعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم و تركه حتى يبرد نهائياً ويتم تقديمة مع سلطة الزبادي.

مكونات خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمونطريقة تحضير خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون