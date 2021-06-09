الطريقة الصحية لعمل البامية وقيمتها الغذائية العالية

البامية من أكثر أنواع المأكولات المفيدة جدا لجسم الإنسان لاحتوائها على العديد من البروتينات والمعادن والفيتامينات والسكريات والألياف اللازمة لبناء الجسم وجعله صحيا، وعديد من خبراء التغذيه ينصحون الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية مختلفة بتناولها لأنها تعمل على التقليل من الشعور بالجوع، بالإضافة إلى أنها تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وتقى من الإصابة بأمراض السرطانات المختلفة، ومفيدة جدا لمرض السكري لأنها تقوم بتنظيم مستويات السكر في الدم، وتحمي من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغيه، وتساعد في تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل طبق البامية. مكونات تحضير طبق البامية: لكي نقوم بتحضير طبق البامية يجب علينا إحضار الآتي: ملعقة صغيرة من كل من: الفلفل الأسود، الملح، السمن، الزيت.

نجهز مكعب من مرقة الدجاج.

فلفل حار على حسب الرغبة.

فصين من الثوم المهروس.

نقوم بشراء كيلو جرام من اللحم، البامية، الطماطم.

نقشر بصلة متوسطه الحجم.

نجهز كوبين من الماء، ورشة من جوزة الطيب المطحون، وعود من القرفة، وملعقة كبيرة من صلصه البندورة. كيفيه عمل وتحضير طبق البامية: كيفيه عمل وتحضير طبق البامية: لكي نقوم بتجهيز طبق البامية يجب علينا إتباع الآتي: أولا نقوم بإحضار إناء، ونضع فيه السمنة أو الزيت على حسب الرغبة. ثم نفرم البصله ونضعها مع الزيت، ونقلبها لمدة دقيقة. الآن نقوم بغسل اللحمه جيدا ونقطعها إلى مكعبات ونضعها مع البصل، ونقلبها لمدة عشر دقائق لحين تغير لونها. ثم بعد ذلك نقوم بوضع جوزة الطيب ورشة بسيطة من الفلفل الأسود وعود القرفة والماء فوق اللحم. نغطى الإناء ونتركه على النار حتى تمام الغليان. نقوم بتهدئة النار وترك اللحمة تنضج. نقوم بغسل الطماطم وعصرها جيدا ووضعها فوق اللحم قبل تسويتها بفترة، ثم نضيف مكعب مرقه الدجاج ونتركها حتى تمام التسويه. نقوم بتقميع البامية ووضع كوبين من الماء المغلي فوق اللحم. نضع البامية مع اللحمة وقرن الفلفل الحار والثوم المهروس والفلفل الأسود، ونتركها علي نار هادئة حتي تمام تسويه البامية. نطفئ النار ونضعها في طبق التقديم، ونتناولها ساخنة مع طبق من الأرز. الوسوم

البامية من أكثر أنواع المأكولات المفيدة جدا لجسم الإنسان لاحتوائها على العديد من البروتينات والمعادن والفيتامينات والسكريات والألياف اللازمة لبناء الجسم وجعله صحيا، وعديد من خبراء التغذيه ينصحون الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية مختلفة بتناولها لأنها تعمل على التقليل من الشعور بالجوع، بالإضافة إلى أنها تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وتقى من الإصابة بأمراض السرطانات المختلفة، ومفيدة جدا لمرض السكري لأنها تقوم بتنظيم مستويات السكر في الدم، وتحمي من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغيه، وتساعد في تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل طبق البامية. مكونات تحضير طبق البامية: لكي نقوم بتحضير طبق البامية يجب علينا إحضار الآتي: ملعقة صغيرة من كل من: الفلفل الأسود، الملح، السمن، الزيت.

نجهز مكعب من مرقة الدجاج.

فلفل حار على حسب الرغبة.

فصين من الثوم المهروس.

نقوم بشراء كيلو جرام من اللحم، البامية، الطماطم.

نقشر بصلة متوسطه الحجم.

نجهز كوبين من الماء، ورشة من جوزة الطيب المطحون، وعود من القرفة، وملعقة كبيرة من صلصه البندورة. كيفيه عمل وتحضير طبق البامية: كيفيه عمل وتحضير طبق البامية: لكي نقوم بتجهيز طبق البامية يجب علينا إتباع الآتي: أولا نقوم بإحضار إناء، ونضع فيه السمنة أو الزيت على حسب الرغبة. ثم نفرم البصله ونضعها مع الزيت، ونقلبها لمدة دقيقة. الآن نقوم بغسل اللحمه جيدا ونقطعها إلى مكعبات ونضعها مع البصل، ونقلبها لمدة عشر دقائق لحين تغير لونها. ثم بعد ذلك نقوم بوضع جوزة الطيب ورشة بسيطة من الفلفل الأسود وعود القرفة والماء فوق اللحم. نغطى الإناء ونتركه على النار حتى تمام الغليان. نقوم بتهدئة النار وترك اللحمة تنضج. نقوم بغسل الطماطم وعصرها جيدا ووضعها فوق اللحم قبل تسويتها بفترة، ثم نضيف مكعب مرقه الدجاج ونتركها حتى تمام التسويه. نقوم بتقميع البامية ووضع كوبين من الماء المغلي فوق اللحم. نضع البامية مع اللحمة وقرن الفلفل الحار والثوم المهروس والفلفل الأسود، ونتركها علي نار هادئة حتي تمام تسويه البامية. نطفئ النار ونضعها في طبق التقديم، ونتناولها ساخنة مع طبق من الأرز.

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