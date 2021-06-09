تختلف مدة هضم العسل الأبيض في المعدة من شخص لأخر ومن حالة صحية لأخرى، وذلك لأن حياة الأشخاص وبرتوكولاتهم اليومية تختلف من شخص لأخر كسائر الحال في باقي الأغذية، وإن كنت من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القولون المستمرة، فعليك أن تتوخى الحذر حيال ما تأكل في كل وجبة.

مدة هضم العسل الأبيض في المعدة

يبدأ العسل كرحيق، وهو سائل سكري تفرزه الأزهار لإغراء النحل والحشرات الأخرى لمساعدتها على التلقيح، يستخدم النحل إنزيمًا لتغيير السكريات المعقدة في الرحيق إلى السكريات البسيطة، يتكون العسل من الفركتوز والجلوكوز والماء وحبوب اللقاح والمغنيسيوم والبوتاسيوم، نسبة 40 في المائة من الفركتوز إلى 30 في المائة من الجلوكوز تعني أنه يتم استقلابه بشكل أبطأ من السكر المكرر، هذا يساعد على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين التي يسببها السكر المكرر، ومعدل هضم العسل أبطأ، بالإضافة إلى الكميات الصغيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يحتوي عليه، يجعله خيارًا صحيًا أكثر قليلاً من السكر المكرر.

هل يستغرق العسل فترات طويلة كي يهضم؟

العسل عبارة عن كربوهيدرات بسيط يسهل هضمه ويسمح بامتصاص بطيء وثابت للسكر ويحد من تحويل الدهون وتخزينها.

كيف يتم هضم العسل الأبيض في المعدة؟

يمتص الجسم الجلوكوز الموجود في العسل بسرعة ويعطي دفعة فورية للطاقة ، بينما يتم امتصاص الفركتوز ببطء أكبر لتوفير طاقة مستدامة.

هل يمكنن شرب العسل والليمون أثناء الحمل؟

تناول العسل والليمون أثناء الحمل للمساعدة على الهضم الجيد ولكن ليس بهدف إنقاص الوزن.

من المعروف أن كوبًا من الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل يساعد في تهدئة الروح والحث على النوم. كما أنه مفيد لعملية الهضم، كما أن الحليب مع العسل الذي يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا لا يتسبب بشكل خاص في زيادة الوزن أو إنقاصه.

هل يمكن تناول العسل ومعدة فارغة؟

لا بأس في تناول ماء العسل ومعدة فارغة، العسل لطيف على المعدة ويحتوي على مزيج من السكريات الطبيعية مثل الفركتوز. كثير من الناس يأخذونه كأول طعام في الصباح والعديد من الرياضيين يأخذونه كمشروب معزز للطاقة أيضا. من المعروف أن عسل مانوكا فعال في المساعدة في تخفيف أعراض قرحة المعدة والتهاب المعدة.