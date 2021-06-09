كفتة الكبابجي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة لألذ كفتة هتدوقيها أحلى من المحلات

كفتة الكبابجي من ألذ أنواع الأكلات وأسرعها في الإعداد، إلا أنه لها بعض الأسرار التي تجعلها ذات قوام وطعم مظبوط، وتتساءل جميع ربنا البيوت حول طريقة أعداد كفتة الحاتي المشوية في البيت بكل سهولة مثل كفتة المحلات تماماً، واليوم سنخبركِ بأهم الأسرار والمقادير اللازمة لعمل كفتة مشوية رائعة.

كيلو من اللحم المفروم الناعم مرتين على الأقل.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ثلاث أعواد من البقدونس المفروم.

ثمرة بصل كبيرة مبشورة.

ثمرة طماطم مفرومة ولابد من وجود البذر لأنه عامل هام في الطعم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ثلاث فصوص حبهان.

ثلاث أعواد من القرنفل.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

يتم طحن المكونات السابقة جيداً، ثم يوضع على الطفتة ملعقة واحدة من الخليط.

قومي بمزج جميع المكونات السابقة بشكل جيد، ثم اعجينها جيداً، واحرصي على العجن بخفة كي لا تفقد الكفتة سوائلها.

قومي بتشكيل الكفتة على ظهر ملعقة خشبية أو سيخ الكفتة، ولكن برفق شديد حتى تحصلي على قوام مناسب.

في صينية ألومنيوم، ويفضل صواني البيتزا منخفضة الحواف، حتى تصل النار بشكل جيد للكفتة، رصيها بانتظام.

في فرن ساخن وعلى درجة حرارة 200 ضعي الصنية على الرف الأوسط، وقومي بتقليب الكفتة من حين لآخر.

للحصول على رائحة الشواء المميزة، قومي بوضع قطعة فحم على النار حتى تتوهج تماماً، ثم ضعيها في ورقة فويل والقليل من الزيت، وغطي الكفتة حتى تتشرب الرائحة.

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قومي بوضع القليل من البقدونس في أرضية الطبق، ثم ضعي شرائح البصل الرفيعة جداً، ثم توضع عليها كفتة الكبابجي ساخنة حتى تتشرب رائحة البصل والبقدونس، ويمكن تقديمها مع المكرونة أو في ساندويتشات حسب الرغبة.