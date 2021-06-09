تحضير كريم كراميل الشهي ومعرفة قيمته الغذائية

كريم كراميل هو حلوى مشهورة بين الكبار والصغار يتم صناعتها من خلال السكر والفانيليا والبيض والحليب لذلك فهي غير مناسبة لمن يعاني من الكوليسترول المرتفع والدهون لأنه يزيد من هذه المشكلة بسبب وجود سعرات حرارية عالية جدًا.

ستة بيضات.

فانيليا.

سكر.

حليب.

نبدأ أولا بتحضير الكراميل من خلال وضع السكر في قدر على النار مع تقليبه حتى يصل إلى مرحلة الاحتراق ثم يضاف له ملعقتين من الماء ويترك حتى يتحول لونه إلى اللون الأسود.

ثم نقوم برفع الحليب على النار حتى ترتفع درجة حرارته بشكل بسيط ويصبح دافئ.

ثم نحضر إناء آخر ونضع به ست بيضات مع ربع كوب سكر ونقوم بالمزج الجيد حتى يختفي السكر بداخل البيض ثم نضع ملعقة فانيليا مع الحليب التي تم تدفئته مع استمرار التقليب.

ثم يتم إزالة الرغوة من خلال مصفاة ذات ثقوب ضيقة ونبدأ فى توزيع الكراميل في قاع القوالب الخاصة به ثم يوضع هذا الخليط فوق الكراميل.

ثم يدخل إلى الفرن لمدة 40 دقيقة أو 60 دقيقة حتى يتماسك الخليط.

وبعدها يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ثم يقدم باردًا.

طريقة عمل كريم كراميل المكوناتالتحضيرالقيمة الغذائية في الكريم كراميل

قبل أن تتناول طبق من كريم كراميل لابد أن تطلع على القيمة الغذائية التي توجد بداخله وهي كالآتي:

أن مع كل 300 جرام من الكريم كراميل يوجد 654 سعر حراري.

وفي نفس الكمية يوجد 24 من الدهون و10 من الدهون المشبعة و597 من الكولسترول.

أما بالنسبة للكربوهيدرات فتوجد بقيمة 83 والبروتينات توجد بقيمة 28 لذلك فإذا كنت تعاني من السمنة المفرطة أو تريد إنقاص وزنك يفضل أن تبتعد عن تناول هذه الحلوى.

يمكن تقديم حلوى كريم كراميل للأطفال لأنه يحتوي على بوتاسيوم بقيمة 118 مليجرام والصوديوم بقيمة 53 مليغرام مغنيسيوم بقيمة تسعة ملغ.

ولكن يجب الإنتباه إلى الكمية المقدمة للطفل لأن هذه الحلوى لا تحتوي على فيتامين سي ولا تحتوي على ألياف غذائية أو فيتامين بي-6.

قيمة المعادن التي توجد في الكريم كراميل