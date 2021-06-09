الحواوشي الأسكندراني في المنزل ، يعتبر الحواوشي الأسكندراني من أشهى وأجمل وأسرع الوجبات اللذيذة الذي لا يختلف عليها الكبار والأطفال وطريقة عملة سهلة وبسيطة لأحتوائة على اللحم والعجين والبهارات وبعض الخضروات ويعد الحواوشى واجبة كاملة في رغيف واحد وسوف نعرض لكم من خلال موقعنا طريقة عمل الحواوشي الأسكندراني في المنزل وبكل سهولة.

مكونات الحواوشي الأسكندراني

لتحضير الحواوشي الأسكندراني يجب أن يتوفر لدينا هذه المكونات.

كيلو دقيق.

كيس خميره فورية.

سكر.

ملح.

زيت.

لبن.

ماء للعجن.

نصف كيلو لحم مفروم.

عدد حبيتين بصل.

طماطم.

فلفل أخضر رومي.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

شبت وبقدونس وكزبره.

بهارات لحم

فلفل أسود، شطة.

طريقة تحضير عجيبة الحواوشي الأسكندراني.

لتحضير العجينة نجهز إناء عميق ونضع كمية الدقيق ثم نضيف آلية الخميرة ومعلقة كبيرة سكر ورشة الملح ومعلقين من زيت الطعام وكوب من الماء أو أكثر حسب الحاجة ونص كوب من اللبن ويتم العجن جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة وليس لينة وتغظي بفوطة مطبخ نظيفة حتى تختمر، وبعد التخمير يتم تقسيم العجينة إلى دوائر متساوية ونقوم بفردها إلى أرغفة.

طريقة تحضير خلطة الحواوشي الأسكندراني

نقوم بتحضير إناء فارغ ونضع كمية اللحمة ونضيف إليها حبيتين بصل مفروم ناعم، نضع عليهم ملح وفلفل أسود وبهارات الحواوشي وتقلب جيداً حتى التجانس، ثم نقوم بإضافة حباية طماطم تم تقطعها قطع صغيرة، وعليهم الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ويتم التقليب ونتركة لمده ساعة.

تحضير العجين الذي سبق فردة ويتم توزيع اللحمة على الأرغفة ثم يتم تغطيتها بالعجين المفرد ويتم الضغط علية ثم يغلق من الأطراف بواسطة الشوكة ويتم دهن الحواوشي بالزيت ويرص في الصاج أو الصينية ويدخل الفرن، ويقدم ساخن مع المخللات والسيبشي وسوف تستمتع بأحلى حواوشي أسكندراني في المنزل بكل سهولة وطعم لذيذ.