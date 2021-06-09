أشهى طريقة لعمل الكفتة المشوية بطريقة كفتة الحاتي في فرن بيتك ولا أروع

الكفتة المشوية لها مذاق خاص خاصة عندما يتم إخراجها من فوق الفحم مباشرة لتؤكل طازجة، ولكن لا يملك الكثير من الناس المؤهلات للشوي في المنزل، ولذلك نقدم لكم هذه الطريقة الرائعة التي يمكنكم من خلالها عمل كفتة الحاتي في المنزل وبدون الحاجة لإشعال الفحم والطرق التقليدية للشوي، لتحصلي على مذاق رائع للكفتة المشوية وبأكل بيتي من صنع يديكي لمزيد من الآمان والمذاق الشهي والممتع.

مقادير عمل الكفتة المشوية بطريقة كفتة الحاتي

المكونات المذكورة تكفي لمقدار نصف كيلو من اللحم أيا كان نوع اللحم سواء من الضاني أو البتلو البقري: