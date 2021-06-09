طريقة كفتة الحاتي بالجبنة أروع كفته مشويه بالموتزاريلا

كفتة الحاتي بالجبنة ، من أجمل طرقة الكفتة المشوية التي يمكن عملها داخل المنزل، والتي تضفى طعم جديد وأكثر من رائع لكفتة الحاتي التقليدية، وتتميز الكفتة بالجبن بأنها مقبولة للأطفال والكبار، حيث تتمتع بطراوتها وخفتها أيضا يمكن تشكيلها للأطفال لتصبح بأي شكل يفضلونه من أشكال الحيوانات أو الطيور والنباتات إذا وجدت قطاعات العجين الخاصة بالأطفال، لذلك اليوم نقدم لكم الوصفة التفصيلية الخاصة بالكفتة المشوية المحشية بجبن الموتزاريلا، وهي وصفة غير تقليدية على الإطلاق ستجدد من مفهوم الكفتة التقليدي للكبار والصغار وفي العزومات، ويمكن أن تقدم مع المعكرونة بالصوص الأبيض لتكون وجبة رئيسية متكاملة ومحببة للجميع، مختلفة وغير تقليدية وغنية بالعناصر الأساسية التي يحتجها جسم الإنسان.

مكونات كفتة الحاتي بالجبنة المشوية

نحتاج إلى بعض المكونات المختلفة عن المكونات الأساسية لعمل الكفتة، سنضع بعض الأشياء التي ستضفى نكهة قوية وطعم مميز لتكون مختلفة عن كفتة الحاتي المشوية التقليدية، ولعمل تلك الكفتة المشوية الرائعة نحتاج إلى.

نصف كيلو لحم مفروم متوسط الدهن

بصلة كبيرة مفرومة مصفاة من المياه

2فص ثوم مفروم

بيضه

3 ملاعق كبار من البقسماط الناعم

نصف مكعب مرقة لحم

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة زنجبيل بودر

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة صغيرة ملح

معلقة بهارات لحم من أي نوع صغيرة

موتزاريلا أصابع للحشو

لدهن الكفتة على الوجه لتصبح بشكل ذهبي وطعم مميز نحتاج إلى.

ملعقتين كاتشب

ملعقة صوص باربيكيو

قليل من الملح والفلفل الاسمر والبابريكا

ملعقة مياه

طريقة عمل الكفتة المشوية بالجبن

أولا نقوم بخلط مكونات الكفتة السابق ذكرها جميعا معا ماعدا الجبن حتى نحصل على خليط متماسك، ونقوم بوضع خليط أو عجينة الكفتة بالثلاجة نصف ساعة لتقوية الطعم، نقوم بعدها بأخذ أصابع الموتزاريلا وعمل عجينة الكفتة من حولها لتغطى اللحم أصبع الموتزاريلا بالكامل، ولكن نقوم بدهن الكفتة من الخارج بخليط الدهن السابق ذكره، بعدها نقوم بتحضير طاسه أو جريل على الفرن ونقوم بوضع الكفتة عليها لتأخذ صدمة من الجانبين، ثم بعدها نقوم بتهدئة النار حتى تستوي اللحم جيدا.