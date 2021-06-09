دراسة: ماهي العلاقة بين الاستيقاظ المبكر والاكتئاب

النوم هو عملية طبيعية رئيسية يقوم بها جسم الإنسان لتحقيق أمور مهمة للصحة، منها تخفيف الضغط على الأجهزة والاعضاء الحيوية، فوائد عدة على صحة الدماغ، وثبت علميًا تأثيره على الصحة النفسية والجهاز العصبي، و الذي يحقق ذلك هو النوم الصحي الذي يكون في موعد ثابت ومبكر في الليل ومبكر عند الاستيقاظ في الصباح، وهذا ما ركزت عليه الدراسة التي سنستعرضها في التالي حيث تؤكد العلاقة بين موعد الاستيقاظ والاضطرابات النفسية.

الاستيقاظ المبكر والاكتئاب:

نشرت مجلة Molecular Psychiatry دراسة أجرتها جامعة إكستر البريطانية أوضحت خلالها العلاقة بين موعد الاستيقاظ في الصباح والاكتئاب.

وتمت الدراسة على أكثر من 450 متطوع في منتصف عمرهم، وتبعت الدراسة نمط نومهم وعدد ساعاته ومواعيد الاستيقاظ ومدة السهر، وسجلت الحالات النفسية والعقلية تبعًا إلى ذلك.

أهمية الاستيقاظ المبكر:

وجدت الدراسة أن من يستيقظون مبكرًا بشكل طبيعي يكونون أكثر سعادة وأقل عرضة للاكتئاب من الأشخاص الذين يسهرون ليلاً ويستيقظون متأخراً.

وفي البحث في جينات المتطوعين وجدت الدراسة أن هنالك جينات وراثية تؤثر على مواعيد النوم و الاستيقاظ، وأكدت لدراسة من خلال الجينات أن من يستيقظون مبكرًا أقل عرضة للاكتئاب وأكثر عرضة للاستمتاع بمستويات عالية من الرفاهية مقارنة بأولئك الموصوفين بالبوم الليلى، والذين كانوا أكثر عرضة للسهر والنوم في عطلات نهاية الأسبوع، ما جعلهم عرضة للشعور بالتعاسة والاكتئاب.

وقالت المؤلفة الرئيسية جيسيكا أولوجلين: إن نتائج الدراسة كانت أقوى دليل حتى الآن على أن كونك شخصًا صباحيًا فإن ذلك يقيك من الاكتئاب ويحسن الرفاهية والعكس صحيح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.