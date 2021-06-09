كيف تؤثر السمنة على مضاعفات الإصابة بكورونا

بعد تصنيف زيادة الوزن المفرطة والسمنة كمرض صحي، حيث ثبت أن السمنة لها مضاعفات خطيرة على الصحة ومسبب رئيسي للأمراض المزمنة، فمن المتوقع الربط بينها وبين التعرض للإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، وعن العلاقة السببية بين السمنة وكورونا نتعرف على الآتي..

السمنة وفيروس كورونا:

في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم والبحث عن مسببات ارتفاع نسبة الإصابة وماهي العوامل التي تساهم في ذلك، أجريت دراسة في كليفلاند كلينك الأمريكية على قرابة ثلاثة آلاف مريض كورونا ممن أصيبوا بفيروس كورونا، وبحثوا في مدى تعرضهم لمستوى شدة الأعراض والمضاعفات ومدة استمراها والشفاء منها.

أضرار السمنة:

توصلت الدراسة الطبية التي نشرت في موقع time now news أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم خطر متزايد للإصابة بعدوى كورونا مقارنة بالأشخاص غير البدينين، وتم العثور على خطر متزايد من مضاعفات كوفيد 19 طويلة الأجل بسبب السمنة.

وقال علي أمينيان ، مدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي في كليفلاند كلينيك والباحث الرئيسي في البحث: " تشير هذه الدراسة الحالية لأول مرة إلى أن المرضى الذين يعانون من السمنة المتوسطة إلى الشديدة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات طويلة الأمد كورونا".

وأضاف بارتولومي بورغيرا ، رئيس معهد الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في كليفلاند كلينيك والمحقق المشارك في الدراسة: "يمكن تفسير ملاحظات هذه الدراسة بالآليات الأساسية في العمل لدى المرضى الذين يعانون من السمنة ، مثل الالتهاب المفرط ، والضعف المناعي ، والأمراض المصاحبة ".

وأشار: "يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى نتائج سيئة في المرحلة الحادة من فيروس كورونا في المرضى الذين يعانون من السمنة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل لـ كوفيد 19 لدى هؤلاء المرضى".

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