طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة الدهنية وإزالة التجاعيد

كريم الليمون والنشا ، تعتبر من الكريمات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة الدهنية، ويعمل على التخلص من حب الشباب ودائماً أصحاب البشرة الدهنية تصبح لديهم عقدة من الحبوب والزيوت الناتجة من البشرة، وتعتبر النشا من المواد الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والليمون أيضاً يعالج البشرة الدهنية، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات خالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة الدهنية. مكونات عمل كريم الليمون والنشا مكونات عمل كريم الليمون والنشا يتكون كريم الليمون والنشا من مكونات طبيعية رهيبة وفعالة للبشرة الدهنية وهي كالآتي:- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الماء.

٨ ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:- تحضير طبق ونضع به النشا وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج جيداً. ثم نضيف العسل والماء بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يمتزج الخليط ويصبح قوام كريمي. تطبيق الخليط السابق على البشرة مع التدليك بلطف بحركة دائرية. نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل حتي يجف على البشرة تماماً. نقوم يشطف البشرة بالماء والفيول مناسب للبشرة وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة. نصائح قبل استخدام الكريم هناك بعض النصائح التي تستخدمها قبل استخدام الكريم وهي كالآتي:- يفضل غسل الوجه بغسول مناسب للبشرة بدل من الصابون.

يجب الابتعاد عن أشعة الشمس الحارة.

ينصح بدهن البشرة بماء الورد بعد الانتهاء من الكريم حتي تغلق المسام.

يجب استخدام كريمات مرطبة للبشرة مرتين في الأسبوع. الوسوم

كريم الليمون والنشا ، تعتبر من الكريمات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة الدهنية، ويعمل على التخلص من حب الشباب ودائماً أصحاب البشرة الدهنية تصبح لديهم عقدة من الحبوب والزيوت الناتجة من البشرة، وتعتبر النشا من المواد الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والليمون أيضاً يعالج البشرة الدهنية، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات خالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة الدهنية. مكونات عمل كريم الليمون والنشا مكونات عمل كريم الليمون والنشا يتكون كريم الليمون والنشا من مكونات طبيعية رهيبة وفعالة للبشرة الدهنية وهي كالآتي:- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الماء.

٨ ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:- تحضير طبق ونضع به النشا وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج جيداً. ثم نضيف العسل والماء بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يمتزج الخليط ويصبح قوام كريمي. تطبيق الخليط السابق على البشرة مع التدليك بلطف بحركة دائرية. نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل حتي يجف على البشرة تماماً. نقوم يشطف البشرة بالماء والفيول مناسب للبشرة وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة. نصائح قبل استخدام الكريم هناك بعض النصائح التي تستخدمها قبل استخدام الكريم وهي كالآتي:- يفضل غسل الوجه بغسول مناسب للبشرة بدل من الصابون.

يجب الابتعاد عن أشعة الشمس الحارة.

ينصح بدهن البشرة بماء الورد بعد الانتهاء من الكريم حتي تغلق المسام.

يجب استخدام كريمات مرطبة للبشرة مرتين في الأسبوع.

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