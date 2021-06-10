تخلصي من الشعر الابيض بالقرنفل واقضي عليه نهائياً بأقل تكلفة وبكل سهولة

تخلصي من الشعر الابيض بالقرنفل، يعاني الكثير من الأشخاص من الشيب المبكر وظهور الشعر الابيض؛ بسبب نقص المواد التي تعيد اللون الأصلي للشعر مما يسبب لهم مشاكل وإزعاج لأنه يجعلهم يبدون أكبر سنًا ، لذلك يبحثون دائمًا عن الصبغات الكيميائية لتغيير لون شعرهم. ولكن لا هذه الصبغات لا تغطي لون الشعر الابيض ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة الشعر. لذلك نقدم اليوم عبر موقع ثقفني وصفة القرنفل الطبيعية للمساعدة في القضاء على الشعر الابيض وتغطية الشعر الرمادي بالكامل بسهولة وبأقل تكلفة وفى وقتاً وحيز.
تخلصي من الشعر الابيض
يعد ظهور الشعر الابيض المبكر من أكثر المشاكل التي تسبب القلق والتوتر لكثير من الأشخاص. ويلجئون إلى صالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة لصبغ الشعر ولكن اليوم سوف نتحدث عن وصفة القرنفل الطبيعية لكي تتخلصي من الشعر الابيض.وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الابيض
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 1 كوب من الكريم المرطب.
- ½ كوب من زيت الخردل.
- ¼ كوب من زيت القرنفل.
- ½ كوب زيت سمسم.
- في وعاء نقوم بخلط كل المكونات جيداً حتي يتكون لدينا خليط متجانس.
- قومي بتقسيم الشعر إلي أرباع وتوزيع الخلطة علي الشعر بالكامل.
- أتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم قومي بغسل الشعر بالبلسم والماء.
- وتكرر الوصفة في الأسبوع مرتين للحصول على النتيجة المطلوبة.
- 3 معالق من زيت القرنفل.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.
- ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير الخلطة
- في وعاء زجاجي قومي بخلط كلاً من ” زيت القرنفل، وجوز الهند، وزيت الزيتون” وتقليب المكونات حتي تتجانس
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر أولاً وانتظري حتي يجف قليلاً.
- قومي بوضع الوصفة على الشعر وتركها لمدة ساعتين.
- أخيراً قومي بغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخالي من الصوديوم.
- كرري عمل الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على القضاء على الشيب.
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تخلصي من الشعر الابيض بالقرنفل، يعاني الكثير من الأشخاص من الشيب المبكر وظهور الشعر الابيض؛ بسبب نقص المواد التي تعيد اللون الأصلي للشعر مما يسبب لهم مشاكل وإزعاج لأنه يجعلهم يبدون أكبر سنًا ، لذلك يبحثون دائمًا عن الصبغات الكيميائية لتغيير لون شعرهم. ولكن لا هذه الصبغات لا تغطي لون الشعر الابيض ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة الشعر. لذلك نقدم اليوم عبر موقع ثقفني وصفة القرنفل الطبيعية للمساعدة في القضاء على الشعر الابيض وتغطية الشعر الرمادي بالكامل بسهولة وبأقل تكلفة وفى وقتاً وحيز.
تخلصي من الشعر الابيض
يعد ظهور الشعر الابيض المبكر من أكثر المشاكل التي تسبب القلق والتوتر لكثير من الأشخاص. ويلجئون إلى صالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة لصبغ الشعر ولكن اليوم سوف نتحدث عن وصفة القرنفل الطبيعية لكي تتخلصي من الشعر الابيض.وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الابيض
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 1 كوب من الكريم المرطب.
- ½ كوب من زيت الخردل.
- ¼ كوب من زيت القرنفل.
- ½ كوب زيت سمسم.
- في وعاء نقوم بخلط كل المكونات جيداً حتي يتكون لدينا خليط متجانس.
- قومي بتقسيم الشعر إلي أرباع وتوزيع الخلطة علي الشعر بالكامل.
- أتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم قومي بغسل الشعر بالبلسم والماء.
- وتكرر الوصفة في الأسبوع مرتين للحصول على النتيجة المطلوبة.
- 3 معالق من زيت القرنفل.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.
- ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير الخلطة
- في وعاء زجاجي قومي بخلط كلاً من ” زيت القرنفل، وجوز الهند، وزيت الزيتون” وتقليب المكونات حتي تتجانس
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر أولاً وانتظري حتي يجف قليلاً.
- قومي بوضع الوصفة على الشعر وتركها لمدة ساعتين.
- أخيراً قومي بغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخالي من الصوديوم.
- كرري عمل الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على القضاء على الشيب.
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