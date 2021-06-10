كيكة المج في الميكرويف بأسهل الطرق والمكونات خلال دقيقة واحدة، نقدم لكم أسرع طريقة لعمل كيكة المج في الميكرويف وفي الفرن بالمكونات بسيطة وبأقل مجهود، يمكنك عملها في أي وقت فجميع الأمهات يحاولون توفير الوقت والمجهود فيتجهون إلى أسهل الطرق لعمل أسهل الأكلات واليكم طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف خلال دقيقة واحدة فقط بأسهل الطرق والمكونات. مقادير كيكة المج في الميكرويف مقادير كيكة المج في الميكرويف كيكة مج بالشوكولاتة : 4 ملاعق كبيرة من الدقيق المنخول.

معلقتين ونصف كبار سكر.

معلقتين كبار من كاكاو خام.

معلقة كبيرة من الزيت نباتي.

٣ ملاعق كبار من حليب .

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر.

رشة ڤانيليا (أختياري).

رشة نسكافية(أختياري). طريقة عمل كيكة المج بالشوكولاته ضعي في أناء كلاً من دقيق وكاكاو وسكر وبيكنج بودر واخلطهم جيداً.

ضع على خليط السابق الزيت واللبن و اخلطيهم جيداً .

ضعيها في مج قابل للدخول للميكرويف لمدة دقيقة كاملة فقط ولا تزيد اكثر فتنشف الكيك .

. ممكن تضعيها في الفرن لمدة 12-15 دقيقة في درجة حرارة 180. مقادير كيكة مج باللوتس 4 ملاعق كبيرة دقيق.

معلقتين ونصف كبار سكر.

بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

3 ملاعق كبار حليب .

3 ملاعق كبيرة زبدة لوتس.

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر.

رشة ڤانيليا . طريقة عمل كيكة المج باللوتس ضعي في أناء كلاً من دقيق وزبدة اللوتس وسكر وبيكنج بودر واخلطهم جيداً حتى لا يتكتل زبدة اللوتس.

ضع على خليط السابق الزيت واللبن و اخلطيهم جيداً .

ضعيها في مج قابل للدخول للميكرويف لمدة دقيقة كاملة فقط ولا تزيد اكثر فتنشف واخرجي كيكة المج.

المج. ممكن تضعيها في الفرن لمدة 12-15 دقيقة في درجة حرارة 180. مقادير كيكة مج الريد ڤيلڤت 3 ملاعق كبيرة دقيق.

معلقتين ونصف كبار سكر .

معلقتين صغيرين كاكاو خام.

3 ملاعق كبيرة حليب + نقطتين ليمون.

معلقة ونصف كبار زيت نباتي

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ڤانيليا

لون طعام أحمر طريقة عمل كيكة المج بالريد ڤيلڤت ضعي في أناء كلاً من دقيق وكاكاو وسكر وبيكنج بودر واخلطهم جيداً .

ضع على خليط السابق الزيت واللبن واللون الأحمر واخلطيهم جيداً .

ضعيها في مج قابل للدخول للميكرويف لمدة دقيقة كاملة فقط ولا تزيد اكثر فتنشف.

ممكن تضعيها في الفرن لمدة 12-15 دقيقة في درجة حرارة 180. طريقة عمل كيكة المج بالشوكولاتهمقادير كيكة مج باللوتسطريقة عمل كيكة المج باللوتسمقادير كيكة مج الريد ڤيلڤتطريقة عمل كيكة المج بالريد ڤيلڤت الوسوم

كيكة المج في الميكرويف بأسهل الطرق والمكونات خلال دقيقة واحدة، نقدم لكم أسرع طريقة لعمل كيكة المج في الميكرويف وفي الفرن بالمكونات بسيطة وبأقل مجهود، يمكنك عملها في أي وقت فجميع الأمهات يحاولون توفير الوقت والمجهود فيتجهون إلى أسهل الطرق لعمل أسهل الأكلات واليكم طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف خلال دقيقة واحدة فقط بأسهل الطرق والمكونات. مقادير كيكة المج في الميكرويف مقادير كيكة المج في الميكرويف كيكة مج بالشوكولاتة : 4 ملاعق كبيرة من الدقيق المنخول.

معلقتين ونصف كبار سكر.

معلقتين كبار من كاكاو خام.

معلقة كبيرة من الزيت نباتي.

٣ ملاعق كبار من حليب .

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر.

رشة ڤانيليا (أختياري).

رشة نسكافية(أختياري). طريقة عمل كيكة المج بالشوكولاته ضعي في أناء كلاً من دقيق وكاكاو وسكر وبيكنج بودر واخلطهم جيداً.

ضع على خليط السابق الزيت واللبن و اخلطيهم جيداً .

ضعيها في مج قابل للدخول للميكرويف لمدة دقيقة كاملة فقط ولا تزيد اكثر فتنشف الكيك .

. ممكن تضعيها في الفرن لمدة 12-15 دقيقة في درجة حرارة 180. مقادير كيكة مج باللوتس 4 ملاعق كبيرة دقيق.

معلقتين ونصف كبار سكر.

بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

3 ملاعق كبار حليب .

3 ملاعق كبيرة زبدة لوتس.

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر.

رشة ڤانيليا . طريقة عمل كيكة المج باللوتس ضعي في أناء كلاً من دقيق وزبدة اللوتس وسكر وبيكنج بودر واخلطهم جيداً حتى لا يتكتل زبدة اللوتس.

ضع على خليط السابق الزيت واللبن و اخلطيهم جيداً .

ضعيها في مج قابل للدخول للميكرويف لمدة دقيقة كاملة فقط ولا تزيد اكثر فتنشف واخرجي كيكة المج.

المج. ممكن تضعيها في الفرن لمدة 12-15 دقيقة في درجة حرارة 180. مقادير كيكة مج الريد ڤيلڤت 3 ملاعق كبيرة دقيق.

معلقتين ونصف كبار سكر .

معلقتين صغيرين كاكاو خام.

3 ملاعق كبيرة حليب + نقطتين ليمون.

معلقة ونصف كبار زيت نباتي

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ڤانيليا

لون طعام أحمر طريقة عمل كيكة المج بالريد ڤيلڤت ضعي في أناء كلاً من دقيق وكاكاو وسكر وبيكنج بودر واخلطهم جيداً .

ضع على خليط السابق الزيت واللبن واللون الأحمر واخلطيهم جيداً .

ضعيها في مج قابل للدخول للميكرويف لمدة دقيقة كاملة فقط ولا تزيد اكثر فتنشف.

ممكن تضعيها في الفرن لمدة 12-15 دقيقة في درجة حرارة 180. طريقة عمل كيكة المج بالشوكولاتهمقادير كيكة مج باللوتسطريقة عمل كيكة المج باللوتسمقادير كيكة مج الريد ڤيلڤتطريقة عمل كيكة المج بالريد ڤيلڤت

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