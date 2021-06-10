طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه بدون فرن سريعة التحضير في دقائق

طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه ، نقدم لكم اليوم حلوى من أفضل وألذ الحلويات سريعة التحضير التي يمكنك إعدادها بسهولة في المنزل، وبدقائق معدودة ستعدين ألذ حلوى، اليوم نقدم لكم طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه بدون فرن وبمكونات متوافرة، ليزي كيك النسكافيه الباردة ستنال إعجاب جميع محبي القهوة، لذا ننصح بتجربة تحضير ليزي كيك النسكافيه.

طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه بالتفصيل

في خطوات بسيطة وسريعة التحضير، يمكنك بسهولة تحضير الليزي كيك بالنسكافيه، وتعتبر مكونات الليزي كيك بالنسكافيه متوافرة إليك المكونات:

500 جرام من البسكويت السادة.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقتان من النشا كبار.

4 ملاعق كبار من القهوة سريعة الذوبان.

كوب زبدة.

200 جرام من الشوكولاتة.

1/2 كوب سكر ابيض.

قومي بإضافة اللبن والسكر في وعاء، وقومي بتقليب السكر في اللبن علي البارد.

أرفعي الوعاء إلي النار، ثم ضعي النشا واستمري في التقليب، ثم أضيفي 4 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان، مع تقليب مكونات الليزي كيك بالنسكافيه، إليك أيضاً في مقالتنا كيكة الزبادي الإسفنجي الهشة.

إليك أيضاً في مقالتنا الإسفنجي الهشة. ثم قم بإضافة مقدارالزبدة وإليها جرامات الشوكولاتة، ويفضل الشكولاتة البيضاء مقطعة شرائح،واستمر بالتقليب حتى تتأكد من اختلاط مكونات الليزي كيك بالنسكافيه معاً.

معاً. وفي ثالث خطوة من خطوات تحضير الليزي كيك بالنسكافيه، قومي بتقطيع البسكويت السادة مع إضافة خليط الشوكولاتة بالزبدة وأخلطيهم.

قومي بتقطيع البسكويت السادة مع إضافة خليط الشوكولاتة بالزبدة وأخلطيهم. قومي بإضافة خليط كيك بالنسكافيه في قالب مبطن بورق من الزبدة، ثم قومي بتغطية القالب، وقومي بإدخاله إلي الفريزر من مدة لا تقل عن ساعتين، ثم نقوم بتحضير كريمة النسكافيه لتغطية ليزي كيك النسكافيه.

تحضير ليزي كيك النسكافيه

إليك طريقة كيك القهوة للشيف هبة أبو الخير في مقالتنا السابقة.

علبتين قشطة.

200 جرام شوكولاتة بيضاء.

ملعقتان قهوة سريعة الذوبان.

4 ملاعق حليب سائل.

كريمة النسكافيه

قومي بخلط القهوة مع علبتين من القشطة وشرائح الشوكولاتة البيضاء حتى يمتزجوا في الميكروويف وتحصلي علي كريمة النسكافيه الرائعة، ونحصل علي قوام كريمة الصوص، ثم أضيفي كريمة النسكافيه إلي الليزي كيك بالنسكافيه بعد أن تخرجيها من الفريزر، وتقدم باردة للاستمتاع بأفضل طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه.