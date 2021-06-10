أسرار وتكات تحضير الكيكة الاسفنجية بالكاكاو بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة

الكيكة الاسفنجية من أفضل أنواع الكيك الذي يقدم إلى جانب الشاي، ويمكن أيضًا تزيينه واستخدامه لعمل التورتة، ولا يُعد صنعه صعبًا، ولكنه يحتاج إلى بعض الخطوات التي يجب الإلتزام بها حتى تحصلي عليها بالشكل المطلوب وبالتسوية الجيدة، مع المحافظة على حجمها بدون أن تهبط، ولن تحتاج منكِ الكثير من الوقت الإنتهاء منها، لذلك تُعد من الوصفات الرائعة سريعة التحضير.

مكونات عمل كيكة الكاكاو الاسفنجية

لتحضير كيكة اسفنجية بالكاكاو سنحتاج بعض المكونات الموجودة لدينا، وستكون الكيكة الناتجة كافية لستة أفراد، وتلك المكونات هي:

4 حبات من البيض حجمها متوسط.

رشة من ملح الطعام.

سكر ناعم كوب إلا ربع.

كاكاو خام ربع كوب فقط.

واحد كوب معياري من الدقيق الأبيض المخصص للكيك.

بيكنج باودر.

ملعقتان من الزبدة السائلة تم تذويبها مسبقًا، وتركها لتأخذ حرارة الغرفة.

يوضع الدقيق في وعاء العجن.

يُفضل نخل الدقيق قبل استخدامه.

نضع باقي المكونات التي لدينا في شكل جاف مثل الباكينج باودر، والكاكاو الخام، ويتم خلطهم جيدًا.

يوضع البيض في الخلاط، وعليه السكر، والڤانيلا.

يتم ضربهم جيدًا حتى تمامالمزج، والحصول على قوام مناسب.

يُصب الخليط على الدقيق المخلوط بالكاكاو في وعاء العجن بشكل تدريجي.

يقلب المزيج برفق وفي اتجاه واحد.

يجب الحرص على التقليب باتجاه واحد فقط لضمان عدم خروج الهواء من العجين.

احضري صينية التسوية وادهنيها بمادة دهنية.

بطنيها بالدقيق لضمان منع حدوث التصاق الكيكة، ثم سخني الفرن مسبقًا.

ضعي الصينية في الفرن حتى تمام النضج.

يجب عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على الأقل حتى لا تهبط الكيكة.

عند إخراج الكيكة بعد نضجها لا توضع في أي تيارات هواء حتى تحافظ على حجمها.

تقطع الكيكة وتقدم باردة.

طريقة التحضير