تحضير وصفات سحرية لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء يشغل الكثير من السيدات، ويلجأون لشراء مستحضرات التجميل غالية الثمن دون جدوى، تتكون الرؤوس السوداء من تراكم خلايا الجلد الميت والزيوت فى فتحة مسام الجلد، من أسبابها إفراز الكثير من الدهون أسفل الجلد بسبب طبيعة البشرة الدهنية، وتراكم البكتيريا على البشرة بسبب عدم الإهتمام بنظافتها، وحدوث تغيرات هرمونية فى الجسم أثناء فترة المراهقة، وتناول منتجات الألبان والأغذية الغنية بالكربوهيدرات بكثرة، استخدام المواد الطبيعية يحمى البشرة من التعرض للمواد الكيميائية، الموجودة فى معظم مستحضرات التجميل التى نستعملها، وصفتنا اليوم تتكون من مكونات طبيعية مثل زيت الزيتون والليمون والزبادى، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفنى، وصفات سحرية لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء بمكونات طبيعية.

وصفات سحرية لتفتيح البشرة

وصفة الليمون وعسل النحل لتفتيح البشرة، تعتبر من أقوى الوصفات لتفتيح لون البشرة ومنحها النضارة، وسوف نقدم خطوات عمل الوصفة وهى كالتالى:-

ندلك البشرة بعصير ليمونة، ونترك الليمون على الوجه لمدة 15دقيقة. ثم ندهن الوجه بملعقة من عسل النحل لمدة 10دقائق. ندلك البشرة لإزالة الماسك من على الوجه، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة قشور الليمون والزبادى لإزالة الرؤوس السوداء وتفتيح البشرة، استخدمى قشور الليمون بدلاً من عصير الليمون، إذا كان لديك حساسية من عصير الليمون، وتعتبر هذه الخلطة هى الوصفة السحرية لإزالة الرؤوس السوداء، وسوف نقدم خطوات عمل الوصفة وهى كالتالى:-

نخلط ملعقتين من قشور الليمون مع ملعقتين من الزبادى لمدة 5 دقائق. نوزع الخليط على الوجه كله، ثم نتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. ندلك الوجه لإزالة الماسك ثم نغسله بالماء الفاتر.

وصفة اللبن وعسل النحل لإزالة الرؤوس السوداء، تعتبر من الوصفات المفيدة للبشرة، والتى تعطى نتائج مذهلة فى إزالة الرؤوس السوداء، ويجب تكرار الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع لمدة شهر، وسوف نقدم خطوات عمل الوصفة وهى كالتالى:-

نخلط ملعقة من اللبن مع ملعقة من عسل النحل، ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون. ندهن الوجه بالخليط ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. ندلك الوجه حتى نزيل الماسك ونقضى على الرؤوس السوداء، ثم نغسله بالماء الفاتر.

فوائد عسل النحل للبشرة

يحتوي عسل النحل على الكثير من الفوائد من أهمها ما يلي:ـ

عسل النحل غنى بمضادات الأكسدة ومغذى للبشرة.

يعمل عسل النحل كمضاد للبكتيريا الضارة التى تسبب مشاكل للبشرة.

يعمل كمرطب للبشرة ويعيد النضارة والحيوية لها.

يعالج حبوب الوجه وحروق الشمس، ويعمل كمنظف للوجه.

يساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

ملاحظات عند استخدام الوصفات الطبيعية

هناك بعض الملاحظات عند وضع أي نوع من الوصفات السابقة وهي كما يلي:ـ