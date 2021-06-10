طريقة عمل المعجنات الهشة القطنية بالمنزل بخطوات بسيطة ووصفة رائعة

تعتبر المعجنات الهشة القطنية ، من المخبوزات الشهية التي يمكن عملها بكل سهولة داخل المنزل، والاستغناء عن شرائها من الخارج، والاستمتاع بمذاقها الخاص، وتعتبر هي من المعجنات التي تصلح لعمل كثير من الحشوات فهي متعددة الاستخدامات، ويمكن تقديمها سادة بدون أي حشوات، وتمتاز هذه المخبوزات بأن لها قوام هش جداً وطري وتمتاز أيضاً بمذاق لذيذ جداً، يمكن تقديمها مع الشاي أو الحليب، ويمكن استخدامها لعمل السندويتشات المدرسية أو داخل المنزل بكل سهولة، ومن خلال مكونات بسيطة جداً ومتوفرة لدينا في البيت يمكننا بخطوات بسيطة جداً التعرف على طريقة عمل المعجنات الهشة القطنية متعددة الاستخدامات.

مكونات عمل المعجنات الهشة القطنية

تعتبر المكونات بسيطة ومتوفرة لدينا في كل منزل وغير مكلفة من حيث السعر وهي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

رشة بسيطة من الملح.

3 ملاعق من السكر.

3 ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

علبة من الزبادي.

ماء للعجن (حسب احتياج العجينة).

طريقة التحضير

بكل سهولة يمكننا عمل وصفة رائعة لعمل المعجنات الهشة القطنية باتباع الخطوات الأتية وهي كما يلي:ـ

نقوم بخلط الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء، ونقلب ونتركهم لمدة عشر دقائق حتي ظهور فقاعات. في العجان الكهربائي نقوم بوضع كلاً من الدقيق والملح والحليب المجفف والبيكنج بودر، ثم نقلب المكونات. يضاف إليهم خليط الخميرة مع السكر، ثم نضيف علبة الزبادي ثم نشغل العجان الكهربائي ونبدأ بالخلط. أثناء الخلط يضاف الماء تدريجياً، حتي الحصول على عجينة متماسكة وطرية وغير ملتصقة بالأيدي. توضع العجينة في إناء متسع ونتركها لكي تختمر لمدة ساعة، مع مراعاة تغطيتها وتركها في مكان دافئ. تُشكل العجين حسب الشكل الذي نرغب به ونركها ترتاح لمدة ربع ساعة، ثم يدهن الوجه بملعقة من الحليب الممزوج بصفار البيض. تدخل الفرن وتخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، تترك لتهدئ قليلاً وتقدم بالهنا والشفا.

نصائح عند عمل المخبوزات الهشة القطنية

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند عمل المخبوزات وهي كما يلي:ـ