طريقة عمل حلا أم علي بالقشطة لذيذة وسهلة

طريقة عمل حلا أم على اللذيذة من أشهى الحلويات الشرقية، حلوى أم علي لها قصة تاريخية تعود إلى عصر الدولة الأيوبية بعد مقتل الملكة شجر الدر، حيث أوصت السلطانية الجديدة جميع الطهاة بعمل نوع جديد ومبتكر من الحلوى، فكانت المنافسة شديدة بين الأطباق الحلوة التي تم تقديمها، ولكن فازت حلوى أم علي، وكانت عبارة عن رقاق مع الحليب والمكسرات والسمن والسكر، وتم تطويرها والابتكار فيها بعد ذلك حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وأصبحت معروفة عالمياً، تعرف على كيفية تحضير أم علي بالتفصيل. مقادير حلا أم علي 6 شرائح من عجينة البف باستري.

5 ملاعق من السكر.

كوبين من الحليب السائل.

علبة من القشطة أو ملعقتين كبار من القشطة الطازجة.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

زبيب وجوز الهند ومكسرات للتزيين. طريقة عمل حلا أم علي في وعاء على النار يوضع الحليب مع السكر، ويُقلب حتى يذوب السكر.

بعد أن يغلي الخليط توضع القشطة وتُقلب كل المكونات معاً حتى تذوب القشطة، تستغرق تلك العملية حوالي دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

في صينية فرن توضع شرائح البف باستري مع ملعقة صغيرة من الزبدة ثم تدخل إلى الفرن لعدة دقائق حتى تحمر من الأعلى والأسفل.

تُنقل شرائح البف باستري إلى قوالب التقديم على أن تكون فخار أو بيركس أو أي نوع يدخل الفرن.

توضع شرائح البف باستري طبقات بالتبادل مع طبقات المكسرات وجوز الهند والزبيب، عدد الطبقات يعتمد على ذوقك الشخصي، ولكن يفضل عمل ثلاث طبقات من البف باستري مع طبقتين من خليط المكسرات والزبيب.

في النهاية يُضاف إليها خليط الحليب مع السكر والقشطة، ويُضاف على الوجه القليل من القشطة حتى تصبح دسمة وطعمها أطيب.

تدخل تحت الشواية لعدة دقائق حتى تحمر من الأعلى فقط ثم تقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة. مقادير حلا أم عليطريقة عمل حلا أم علي الوسوم

طريقة عمل حلا أم على اللذيذة من أشهى الحلويات الشرقية، حلوى أم علي لها قصة تاريخية تعود إلى عصر الدولة الأيوبية بعد مقتل الملكة شجر الدر، حيث أوصت السلطانية الجديدة جميع الطهاة بعمل نوع جديد ومبتكر من الحلوى، فكانت المنافسة شديدة بين الأطباق الحلوة التي تم تقديمها، ولكن فازت حلوى أم علي، وكانت عبارة عن رقاق مع الحليب والمكسرات والسمن والسكر، وتم تطويرها والابتكار فيها بعد ذلك حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وأصبحت معروفة عالمياً، تعرف على كيفية تحضير أم علي بالتفصيل. مقادير حلا أم علي 6 شرائح من عجينة البف باستري.

5 ملاعق من السكر.

كوبين من الحليب السائل.

علبة من القشطة أو ملعقتين كبار من القشطة الطازجة.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

زبيب وجوز الهند ومكسرات للتزيين. طريقة عمل حلا أم علي في وعاء على النار يوضع الحليب مع السكر، ويُقلب حتى يذوب السكر.

بعد أن يغلي الخليط توضع القشطة وتُقلب كل المكونات معاً حتى تذوب القشطة، تستغرق تلك العملية حوالي دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

في صينية فرن توضع شرائح البف باستري مع ملعقة صغيرة من الزبدة ثم تدخل إلى الفرن لعدة دقائق حتى تحمر من الأعلى والأسفل.

تُنقل شرائح البف باستري إلى قوالب التقديم على أن تكون فخار أو بيركس أو أي نوع يدخل الفرن.

توضع شرائح البف باستري طبقات بالتبادل مع طبقات المكسرات وجوز الهند والزبيب، عدد الطبقات يعتمد على ذوقك الشخصي، ولكن يفضل عمل ثلاث طبقات من البف باستري مع طبقتين من خليط المكسرات والزبيب.

في النهاية يُضاف إليها خليط الحليب مع السكر والقشطة، ويُضاف على الوجه القليل من القشطة حتى تصبح دسمة وطعمها أطيب.

تدخل تحت الشواية لعدة دقائق حتى تحمر من الأعلى فقط ثم تقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة. مقادير حلا أم عليطريقة عمل حلا أم علي

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