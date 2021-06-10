تتبيلة الفراخ المشوية السريعة لطعم ألذ من فراخ الحاتي هتشرفك في العزومات

تتبيلة الفراخ المشوية السريعة أحد أكثر طرق إعداد الدجاج شهرة، نظراً لانشغال ربة المنزل في العديد من الأعمال تبحث عن الطرق السهلة لطهي وإعداد الدجاج، وتتميز فراخ الكبابجي المشوية بالطعم الغني فلحمها طري ولذيذ ومقرمشة من الخارج، واليوم سنخبركم بالسر للحصول على طعم مميز وبدون أي تكاليف إضافية وفي أسرع وقت، سيصبح الدجاج المشوي وصفتك المفضلة التي تشتهرين بها وسط عائلتك.تتبيلة الفراخ المشوية السريعة
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة من الخل.
- عصير ثلاث ليمونات.
- ملعقة من الصلصة.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ثلاث ملاعق من اللبن الرائب أو الزبادي.
- ملعقتين من دبس الرمان أو العسل الأسود.
- لتر من الماء.
- ثلاث حبات قرنفل.
- قشر ليمون وبرتقال.
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة سكر.
هذا هو أولى أسرار الحاتي والمحلات، قومي بنقع الدجاجة بعد تنظيفها وفردها، في محلول مكون من ملعقة السكر وربع كوب الخل، والماء وقشر الليمون والبرتقال، والقرنفل، ثم اتركي الدجاجة لمدة نصف ساعة في المحلول، وهذا سيضفى عليها طعماً طرياً ورائعاً.تتبيلة الدجاج
قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً، واخفقيهم إما بالهراس الكهربي أو بالخلاط، وقومي بتوزيع المزيج السابق على الدجاجة جيداً بعد أن قمتِ بعمل ثقوب بالسكين حتى تتغلل التتبيلة فيها، وتترك بداية من عشر دقائق وحتى ساعة، لا تتركيها أكثر من هذه المدة حتى لا تفقد سوائلها ويصبح لحمها جافاً.فراخ مشوية في صينية بالفرن
قومي بتسخين الصينية جيداً وبها القليل من الزيت، ثم ضعي بها الدجاجة حتى تتحمر من جميع الجهات، وهذا هو ثاني أسرار فراخ الحاتي، تلك الطريقة تضمن قفل نسيج الدجاجة وبالتالي تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ثم قومي بإدخالها الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تمام النضج، ويمكنكِ تدخينها بالفحم لإضفاء رائحة الشواء وستحصلين على دجاج متبل بـ تتبيلة الفراخ المشوية السريعة وطعمه رائع.
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تتبيلة الفراخ المشوية السريعة أحد أكثر طرق إعداد الدجاج شهرة، نظراً لانشغال ربة المنزل في العديد من الأعمال تبحث عن الطرق السهلة لطهي وإعداد الدجاج، وتتميز فراخ الكبابجي المشوية بالطعم الغني فلحمها طري ولذيذ ومقرمشة من الخارج، واليوم سنخبركم بالسر للحصول على طعم مميز وبدون أي تكاليف إضافية وفي أسرع وقت، سيصبح الدجاج المشوي وصفتك المفضلة التي تشتهرين بها وسط عائلتك.تتبيلة الفراخ المشوية السريعة
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة من الخل.
- عصير ثلاث ليمونات.
- ملعقة من الصلصة.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ثلاث ملاعق من اللبن الرائب أو الزبادي.
- ملعقتين من دبس الرمان أو العسل الأسود.
- لتر من الماء.
- ثلاث حبات قرنفل.
- قشر ليمون وبرتقال.
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة سكر.
هذا هو أولى أسرار الحاتي والمحلات، قومي بنقع الدجاجة بعد تنظيفها وفردها، في محلول مكون من ملعقة السكر وربع كوب الخل، والماء وقشر الليمون والبرتقال، والقرنفل، ثم اتركي الدجاجة لمدة نصف ساعة في المحلول، وهذا سيضفى عليها طعماً طرياً ورائعاً.تتبيلة الدجاج
قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً، واخفقيهم إما بالهراس الكهربي أو بالخلاط، وقومي بتوزيع المزيج السابق على الدجاجة جيداً بعد أن قمتِ بعمل ثقوب بالسكين حتى تتغلل التتبيلة فيها، وتترك بداية من عشر دقائق وحتى ساعة، لا تتركيها أكثر من هذه المدة حتى لا تفقد سوائلها ويصبح لحمها جافاً.فراخ مشوية في صينية بالفرن
قومي بتسخين الصينية جيداً وبها القليل من الزيت، ثم ضعي بها الدجاجة حتى تتحمر من جميع الجهات، وهذا هو ثاني أسرار فراخ الحاتي، تلك الطريقة تضمن قفل نسيج الدجاجة وبالتالي تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ثم قومي بإدخالها الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تمام النضج، ويمكنكِ تدخينها بالفحم لإضفاء رائحة الشواء وستحصلين على دجاج متبل بـ تتبيلة الفراخ المشوية السريعة وطعمه رائع.
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