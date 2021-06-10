كيراتين الخميرة السحري برشة واحدة فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وجعله كالحرير من أول مرة

فإن بعض النساء قد تلجأ لأستخدام المواد الكيمائية ولكن مع الوقت والتكرار قد تضر بصحة الشعر، ولكن يوجد بعض الوصفات الطبيعية تعطي نتائج جيدة وآمنة للغاية، وسوف نتحدث في هذا المقال عن خلطة فرد الشعر بالخميرة، وكيفية تطبيقها على الشعر.

قناع فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون

يحمل زيت الزيتون العديد من العناصر المغذية للشعر وبإضافته للخميرة سوف يعطي أفضل النتائج في فرد ولمعان الشعر

المكونات

ملعقة عسل أبيض

ملعقتين خميرة

ملعقتين زيت زيتون

طريقة التطبيق

نقوم بخلط زيت الزيتون مع الخميرة جيداً مع إضافة ملعقة العسل ووضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم قومي بغسل الشعر وللحصول على أفضل النتائج من تلك الوصفة يجب تكرار الأمر مرتين أسبوعياً.

قناع فرد الشعر بالخميرة وزيت جوز الهند

تساعد الخميرة بشكل فعال في تقوية بصيلات الشعر بالإضافة على قدرتها لزيادة لمعان الشعر وتنعيمه وترطيبه، وايضًا جوز الهند له الكثير من الفوائد الخاصة بالشعر والطريقة كمايلي:

المكونات

ملعقتين كبيرة من الخميرة.

القليل من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق

خلط الخميرة بجوز الهند ووضع الخليط على النار حتى يصل لدرجة الدفءويتم وضع الخليط على الشعر كامل ويترك الخليط على هذا الوضع لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو المخصص لشعرك بالماء الفاتر.

قناع الخميرة والحليب لفرد الشعر

يحتوي كلا من الحليب والخميرة على العناصر والمغذيات الطبيعية التي تفيد الشعر وتخلصك من خشونة الشعر وما يتبعها وطريقة الوصفة كلأتي:

المكونات

نصف كوب حليب دافىء.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التطبيق

خلط معلقتين الخميرة بالحليب الدافىء مع إضافة ملعقة العسل جيداً ووضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويدلك الشعر جيداً بها ثم يترك لمدة ساعة ويشطف الشعر بالماء الفاتر بالبلسم أو الشامبو الخاص بك.