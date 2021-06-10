طريقة مبتكرة وصحية لقلي الباذنجان بدون أمتصاص نقطة زيت بطعم مقرمش ولذيذ

الباذنجان من أشهر الأكلات في جميع أنحاء العالم وخاصة الباذنجان المقلي، ولكن مع ظهور أمراض دهون الدم الضارة حذر الكثير من الأطباء من تناول الباذنجان المقلي، لذلك يرد كثيرا إلي محركات البحث طريقة قلي الباذنجان بدون زيت، رغبة من كل الأمهات في جميع أنحاء العالم في تحضير أكل صحي لجميع أفراد أسرتها دون حرمان أحد منهم. طريقة قلي الباذنجان بدون زيت في الفرن طريقة قلي الباذنجان بدون زيت في الفرن المكونات: نصف كيلو من الباذنجان.

مكعب زبدة.

ملح أبيض.

كمون مطحون. طريقة التحضير نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا بالماء، ونتركه حتي يجف تماما قبل البدأ في تقطيعه، وبعد ذلك نقوم بتقطيع الباذنجان الي شرائح متوسطة السمك.

نحضر صينية ونضع فوقها شرائح الباذنجان متوسطه السمك، ونضع فوقها رشة من الملح الأبيض.

بعدها نضع صينية الباذنجان في الشمس لمدة ثلاث ساعات تتفاعل الشمس مع الملح، فتعمل على إخراج الباذنجان السوائل الموجودة بداخله.

نترك شرائح الباذنجان حتى تجف تماما من جميع السوائل الموجودة بها، حيث تعمل هذه السوائل على الإحتفاظ على نسبة كبيرة من المواد الدهنية التي يتم قلي الباذنجان بها.

نحضر صينية نظيفة ونقوم بوضع شرائح الباذنجان بها، وبعدها نقوم بوضع مكعب الزبدة علي النار لكي يسيح، ونقوم بتوزيع الزبدة علي جميع شرائح الباذنجان الموجودة في الصينية.

نحضر الكمون ونقوم بطحنه جيدا في الخلاط حتي يصبح ناعما، وبعدها نقوم بتوزيع الكمون الناعم علي جميع شرائح الباذنجان.

بعدها نقوم بإشعال الفرن لمدة دقيقه ونصف، لكي تتوزع الحرارة في جميع أجزاء الفرن، ثم نضع صينية الباذنجان ونتركها علي نار هادئة لمدة خمس دقائق حتي يتم قلي الباذنجان من جميع الجوانب.

نقوم بغلق النار ونحضر طبق التقديم، ونضع به مناديل مطبخ لكي تتشرب جميع المواد الباقية من مكعب الزبدة.

يقدم الباذنجان المقلي في الفرن بدون زيت ساخنا بجوار الطحينة. طريقة التحضير الوسوم

الباذنجان من أشهر الأكلات في جميع أنحاء العالم وخاصة الباذنجان المقلي، ولكن مع ظهور أمراض دهون الدم الضارة حذر الكثير من الأطباء من تناول الباذنجان المقلي، لذلك يرد كثيرا إلي محركات البحث طريقة قلي الباذنجان بدون زيت، رغبة من كل الأمهات في جميع أنحاء العالم في تحضير أكل صحي لجميع أفراد أسرتها دون حرمان أحد منهم. طريقة قلي الباذنجان بدون زيت في الفرن طريقة قلي الباذنجان بدون زيت في الفرن المكونات: نصف كيلو من الباذنجان.

مكعب زبدة.

ملح أبيض.

كمون مطحون. طريقة التحضير نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا بالماء، ونتركه حتي يجف تماما قبل البدأ في تقطيعه، وبعد ذلك نقوم بتقطيع الباذنجان الي شرائح متوسطة السمك.

نحضر صينية ونضع فوقها شرائح الباذنجان متوسطه السمك، ونضع فوقها رشة من الملح الأبيض.

بعدها نضع صينية الباذنجان في الشمس لمدة ثلاث ساعات تتفاعل الشمس مع الملح، فتعمل على إخراج الباذنجان السوائل الموجودة بداخله.

نترك شرائح الباذنجان حتى تجف تماما من جميع السوائل الموجودة بها، حيث تعمل هذه السوائل على الإحتفاظ على نسبة كبيرة من المواد الدهنية التي يتم قلي الباذنجان بها.

نحضر صينية نظيفة ونقوم بوضع شرائح الباذنجان بها، وبعدها نقوم بوضع مكعب الزبدة علي النار لكي يسيح، ونقوم بتوزيع الزبدة علي جميع شرائح الباذنجان الموجودة في الصينية.

نحضر الكمون ونقوم بطحنه جيدا في الخلاط حتي يصبح ناعما، وبعدها نقوم بتوزيع الكمون الناعم علي جميع شرائح الباذنجان.

بعدها نقوم بإشعال الفرن لمدة دقيقه ونصف، لكي تتوزع الحرارة في جميع أجزاء الفرن، ثم نضع صينية الباذنجان ونتركها علي نار هادئة لمدة خمس دقائق حتي يتم قلي الباذنجان من جميع الجوانب.

نقوم بغلق النار ونحضر طبق التقديم، ونضع به مناديل مطبخ لكي تتشرب جميع المواد الباقية من مكعب الزبدة.

يقدم الباذنجان المقلي في الفرن بدون زيت ساخنا بجوار الطحينة. طريقة التحضير

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